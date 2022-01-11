Mahallede vakalar artınca kıraathaneleri kapattılar

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı 1100 nüfuslu Kaymaz Mahallesi'nde kıraathane sahipleri, artan vakaları düşürmek için dükkanlarını 5 gün kapatma kararı aldı.

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Sivrihisar ilçesinin kırsal Kaymaz Mahallesi’nde artan coronavirüs vakaları vatandaşları tedirgin etti. Her gün ortalama 15 vakanın çıktığı mahallede muhtarlık ve kıraathane esnafı, coronavirüs vakalarını düşürmek için bir araya gelerek işletmelerini 5 günlüğüne kapatma kararı aldı.

Karar, mahalle muhtarı Bayram Canıgür tarafından hoparlörlerden halka duyuruldu. Kapatılacak olan 5 kıraathanenin camlarına ise ‘Artan Covid-19 vakalarını düşürmek amacıyla 5 gün süreyle kapalıdır yazısı asıldı. Kaymaz Mahallesi muhtarı Bayram Canıgür, toplum sağlığını düşündüklerini ve bulaşı azaltmak için böyle bir karar aldıklarını söyledi.

‘RESMİ MAKAMLARA DA BİLDİRİM YAPTIK’

Kıraathaneleri kapatarak teması azaltıp vaka düşüşüne katkı sağlayacaklarını belirten Canıgür, “Bu kararı, bu sabah aldık. Mahallemizdeki Covid-19 vakalarının artması sonucu günlük 10-15 vakaya çıkmaya başladı.

Kahveci esnafımızla birlikte halkımızdan gelen talepler doğrultusunda kıraathaneleri kapatma kararı aldık. Burası ufak yer. Bütün bulaşıcılık kıraathanelerde. Kış günü, herkes kıraathanelerde oturuyor.

Mahallemizi ve insanları korumak amacıyla Kaymaz halkı ile bu kararı aldık. Böyle bir karar alacağımızı Sivrihisar’daki resmi makamlara da bildirdik. Yarından itibaren pazartesi gününe kadar, 5 gün kapatacağız. En azından bulaşıcılığı biraz daha azaltabilir miyiz çabası içindeyiz” dedi.

‘KAPATMAMIZ İÇİN KİMSE BASKI YAPMADI’

Kıraathane işletmecilerinden Cafer Ercan, halkın sağlığını düşündükleri için iş yerlerini kapatacaklarını belirterek, “Kahveci arkadaşlarla ortak kapatma karar aldık. Yarın sabah kısmetse açmayacağız.

Pazartesiye kadar kapatacağız. Hastalık yine yaygın olursa, bir hafta daha sürdüreceğiz. Kapatmamız için kimse baskı yapmadı. Bu hastalığı önlemek maksadıyla böyle bir karar aldık. Muhtarımıza biz söyledik. ‘Muhtarım, müsaade edersen, kahvehaneleri kapatalım hastalık yayılmasın’ dedik. Muhtar da onay verdi. Herkes memnun kapatmamızdan” diye konuştu.

Mahallede oturan Ayhan Özçeri de kararı desteklerini söyledi. Kıraathane sahiplerinin aldığı kararı örnek bir davranış olduğunu ifade eden Özçeri, “Halk olarak destekliyoruz. Neden? Sağlığımızı düşünüyoruz. Bunu yaparken millet hasta olmasın diye yapıyoruz. Normal, uygundur” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR İLK SIRADA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı coronavirüs risk haritasına göre 900 bin nüfuslu Eskişehir’de vaka sayısı 100 bin kişide 427,42 seviyesinden 398,5 artışla 825,92ye yükseldi. Ayrıca Eskişehir vaka oranı en çok artan il oldu. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında ise Eskişehir’in tamamı ‘çok yüksek risk’ anlamına gelen ‘kırmızı’ renkle gösteriliyor. (DHA)

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