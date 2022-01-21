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Mahallenin kâbusu olmuştu! Suç üstü yakalandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı iki mahallenin korkulu rüyası haline gelen hırsız son işinde suçüstü yakalandı.

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Mahallenin kâbusu olmuştu! Suç üstü yakalandı

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Orta ve Züferbey mahallelerinde meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayını araştıran ilçe emniyeti, bölgede pusu kurarak hırsız avına çıktı. Bölgede pusuya yatan Asayiş Büro Amirliği ve devriye ekipleri Mehmet K. (26) isimli şahsı hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

BİR HAFTADA 8 EVE GİRDİ

Özellikle tek katlı müstakil evlerde hırsızlık yaptığı öğrenilen hırsızlık şüphelisinin son bir haftada 8 ikametten hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyetteki sorgusunda suçlarını itiraf ederken çıkarılmış olduğu adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

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