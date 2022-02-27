Mermer fabrikasında facia

Muğla’nın Yatağan ilçesinde bu akşam saatlerinde bir mermer fabrikasının mutfağında patlayan tüp evli ve iki çocuklu 50 yaşındaki Suzan Karakuyu’nun ağır yaralanmasına neden oldu.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Nebiköy Mahallesi yakınlarındaki bir mermer fabrikasına ait mutfakta bugün akşam saatlerinde tüp patlaması nedeniyle yangın çıktı.

Patlamanın ardından mermer fabrikasında işçiler önce yangın tüpleri ile ardından Muğla İtfaiyesi Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Olay anında ağır yaralanan evli ve iki çocuk annesi aşçı Suzan Karakuyu ambulans ile önce Yatağan Devlet Hastanesi'ne ardından ağır yanıkları olması nedeniyle ambulans ile Balıkesir'e gönderildi. Jandarma patlama ile ilgili soruşturma başlattı.

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