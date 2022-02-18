Muğla’da çocuk istismarcısı yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hapis cezası kesinleşmiş M.E. ile silahlı terör örgütü üyesi H.Ç. yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında “Çocuğun nitelikle cinsel istismarı” suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.E. yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Yine “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan H.Ç. 16 Şubat tarihinde JASAT Timleri, Muğla TEM Şube Müdürlüğü, Dalaman ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlar ile yakalandı. M.E. ve H.Ç. isimli şahıslar tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

İlginizi Çekebilir Cinsel istismar davasında öğretmene iki ayrı suçtan 16 yıl hapis