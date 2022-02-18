Muğla’da çocuk istismarcısı yakalandı
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hapis cezası kesinleşmiş M.E. ile silahlı terör örgütü üyesi H.Ç. yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında “Çocuğun nitelikle cinsel istismarı” suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.E. yakalandı.
TUTUKLANDILAR
Yine “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan H.Ç. 16 Şubat tarihinde JASAT Timleri, Muğla TEM Şube Müdürlüğü, Dalaman ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlar ile yakalandı. M.E. ve H.Ç. isimli şahıslar tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.