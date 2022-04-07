Öğrenciler İstanbul’da toplu ulaşıma yapılan zammı protesto etti

İstanbul’da toplu taşımaya yapılan yüzde 40 zammı, üniversite öğrencileri protesto etti. Gençler “Krizi biz yaratmadık, faturayı da biz ödemeyeceğiz” dedi.

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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile İstanbul'da toplu taşıma araçlarına yapılan yüzde 40'lık zamma tepki gösteren üniversite öğrencileri İBB'nin Saraçhane'deki binasının yakınlarında buluştu.

“Ücretsiz ve nitelikli ulaşım haktır satılamaz” pankartı açan öğrenciler zamların geri alınmasını istedi. Gençler adına yapılan ortak açıklamayı üniversite öğrencisi Ulaş Uslu okudu. Açıklamada

“Her gün ulaşım, barınma, sağlık ve gıda gibi en temel insani haklara yapılan zamların haberlerini duyuyoruz. Özellikle gıda fiyatları neredeyse gün içerisinde birkaç saatte bir zamlanarak değişiyor. Kapitalist sistemin yaratmış olduğu ekonomik krizin faturası başta işçi-emekçiler ve gençler olmak üzere tüm topluma kesilmek isteniyor.

Enflasyon oranlarının yüzde 100'ü geçtiği, en temel ihtiyaçların dahi lüks haline geldiği, geçim ve geleceksizlik kaygısı ile intiharların arttığı bir dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi haftalardır ulaşıma zam getirmekle uğraştı.

Sosyal medyada ve televizyonlarda ulaşıma getirilmek istenen zamlar bizzat İBB yetkilileri tarafından mecburi ve haklı gösterilmeye, toplumun yaşamını daha da çekilmez hale getiren zamlar meşrulaştırılmaya çalışıldı. Bizler bu fahiş ücretleri de en temel insani hakların bizlere satılmasını da kabul etmiyoruz. Krizi biz yaratmadık, faturayı da biz ödemeyeceğiz” denildi.

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