Önce keşif yaptılar sonra seçtikleri motosikleti iterek götürdüler

Eskişehir’de, kimliği belli olmayan iki şahsın gerçekleştirdiği motosiklet hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şüphelilerin çalıştıramayarak bir otoparkta terk ettiği motosiklet polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

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Olay, Arifiye Mahallesi Postane Sokak'ta gece saatlerinde gerçekleşti. Eskişehir'de yaşayan Can Berkan Akman, motosikletini her zaman olduğu gibi evinin önündeki güvenlik kameralarının bulunduğu sokağa bıraktı. Akman, güvenli olduğunu düşündüğü işlek sokağa herhangi bir kilit takmadan park ettiği motosikletinin bıraktığı yerde olmadığını gördü. Ardından sokağı gören bir işyerinin güvenlik kamerasını izleyen Akman, 25 bin TL'lik motosikletinin 2 iki kişi tarafından çalındığını tespit ederek polise başvurdu. Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından hırsızların motosikleti yakınlarda bir otoparka kadar sürüklediğini tespit etti. Şüphelilerin motosikleti çalıştırabilmek için düz kontak yaptığı, çalıştıramayınca da otoparkta bırakarak olay yerini terk ettiği belirlendi. Plaka ve çeşitli yerlerinde küçük maddi hasarlar bulunan motosiklet, daha sonra sahibine teslim edildi.

“EŞEĞİ SAĞLAM KAZIĞA BAĞLAMAK LAZIM”

Başından geçen talihsiz olay hakkında konuşan Can Berkan Akman, “İki tane arkadaş yürüyerek gelmişler, ileride bir arkadaşımın daha motoru vardı. İlk başta onunkini, sonra benimkini kontrol etmişler. Sonra ittirerek götürmüşler. Herhangi bir şekilde bağlamamıştım motorumu. Mal sahibi olanlara bir şey söyleyebilirim. Mallarını dikkatli korusunlar. Gelip geçici dünya, malı çok düşünmemek lazım, ama eşeği de sağlam kazığa bağlamak lazım” dedi. (İHA)

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