Patlayıcısız bomba düzeneğini dikkat çekmek için yapmış

Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi’nin ara sokaklarında devriye atan mahalle bekçileri, dün saat 23.00 sıralarında şüphelendikleri Ömer B.’yi durdurdu. Ömer B.’nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçiren bekçiler, şüphelinin beline bomba düzeneği olduğunu gördü. ‘Canlı bomba’ olabileceği düşünülen Ömer B. için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SOKAĞA GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekipler, Ömer B.’nin bulunduğu sokağa giriş çıkışları da kapattı. Terörle Mücadele (TEM) ekipleri ve bomba imha uzmanlarınca incelenen düzenekte patlayıcı olmadığı belirlendi.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Ömer B. sorgusunda, bir süre önce sevgilisinden ayrıldığını, dikkat çekmek için beline bomba düzeneği bağladığını ileri sürdü. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ömer B.’nin herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olmadığı tespit edildi. Ömer B., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. (DHA)