Polisten Çukur’a uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da Çukur Mahallesi'nde uyuşturucu satanlara karşı denetim yapan narkotik polisi, 14-28 Temmuz tarihleri arasında 6 operasyon düzenledi. Denetimlerden ulaşılan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, eğlence mekanlarına yakın olduğu için uyuşturucu trafiğinin yoğun olduğu Beyoğlu, Çukur Mahallesi'ne yönelik özel bir çalışma başlattı. İstanbul Narkotik Polisi 14 Temmuz'da başlatılan çalışmayla, bölgede kesintisiz denetim yaptı.

ALTI OPERASYON

Sivil ve resmi ekiplerin yaptığı çalışmalarda çok sayıda şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin irtibatları incelenince, sokaklarda uyuşturucu satan farklı isimlere ulaşıldı. Yapılan araştırmaların ardından 14-28 tarihleri arasında 6 operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU VE KALAŞNİKOF

Çekmeköy, Zeytinburnu, Avcılar, Eyüpsultan, Avcılar ve Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonlarda 393 kilo 389 gram narkotik madde, 47 bin 596 uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramalarda ayrıca biri Kalaşnikof (AK 47) tipi 3 uzun namlulu otomatik silah, 12 tabanca ve 293 fişek de ele geçirildi.

229 TUTUKLAMA

Polisin İstanbul genelindeki 2 haftalık çalışmasıyla ilgili rakamlar da ortaya çıktı. İstanbul Polisinin 1 haftada 1849 ayrı olayda 2 bin 665 şüpheliyi yakaladığı öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 229'u tutuklandı.

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