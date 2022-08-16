Skuter kullanıcısı Dilara Gül’ün ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

İstanbul Şişli'de skuter kullanıcısı dansçı Dilara Gül'e (23) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 6 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan sürücü Hakan Akçelik bugün hakim karşısına çıktı. Akçelik savunmasında "Çok üzgünüm. Kesinlikle kimseyi görmedim. Çarptıktan sonra hemen durdum, yardım etmek istedim" dedi.

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İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Hakan Akçelik getirildi. Ölen Dilara Gül’ün annesi Neşe ve babası Arif Gül de duruşmada hazır bulundu.

“GÖRMEDİM”

Sanık Hakan Akçelik, “Vefat eden ailenin acısını paylaşıyorum, çok üzgünüm” diyerek savunmasına başladı. Akçelik, şunları söyledi:

* “Olay tarihinde ölen kardeşimin üstünde koyu renkli kıyafetler vardı. Sokakta aydınlatma yoktu. Kendi şeridimde ilerlerken bir anda çarptığımı fark ettim. Bunun öncesinde kesinlikle kimseyi görmedim. Çarptıktan sonra hemen durdum. Yanına gittim yardımcı olmak istedim.

* Çevredeki vatandaşlar ‘ambulans gelsin’ dediler. Bir anda bir grup üzerime saldırıp beni linç etmek istedi. Başka bir grup da beni oradan uzaklaştırdı. Beni 300-400 metre ilerideki bir otele getirdiler. Burada polisin gelmesini bekledim.

* Yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım. Benim de 4 yaşımda çocuğum var. Ailem mağdurdur, kirada oturuyoruz. Tahliyemi talep ediyorum.”

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanığın avukatı Erhan Oğuz Düzcü ise müvekkilinin kusuru olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

* “Müvekkilimiz yeşil ışıkta geçmiştir. Hız sınırları dahilinde makul hızda ilerlerken kaza meydana gelmiştir. Görüntülerde maktülenin bu yolda kullanmaması gereken bir araçla, sağına soluna bakmadan müvekkilimin aracının önüne kırdığı ve trafik ışıklarının da yeşil olduğu görülmektedir.

* Emniyet şeridi bulunan bu yolda maktülün bu araçla seyretmesi zaten mümkün değildir. Müvekkilimin hemen durmuştur. Ama tepki görmüştür. Bu kazadan dolayı ciddi psikolojik sıkıntılar duymuştur. Bu olay hayatı boyunca kendisini etkileyecektir. Tahliyesini talep ederim.”

“İFADELERİ ÇELİŞKİLİ”

Sanığın ifadesini ağlayarak dinleyen şikayetçilerden Neşe Gül ve Arif Gül ise kazanın nasıl meydana geldiğini görmediklerini ancak sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti. Gül ailesinin avukatı Vahit Kuzu ise şunları söyledi:

* “Sanık vekili olayı ajite ederek anlatmıştır. Fakat görgü şahitleri olayı farklı anlatmaktadırlar. Şahitler çok hızlı iki araç geçtiğini sonrasında çarpma sesi duyup yerde yatan bir kız gördüklerini söylemişlerdir.

* Sanık ise ilk ifadesinde maktülü gördükten sonra sola kırdığını, savcılıkta görmediğini, burada da görmediğini söylemiştir. Çelişkili ifadeler vardır. Muhtemelen sarı ışıkta bir an önce geçmek için hızını artırdığı için bu olay meydana gelmiştir.

* Maktül karşıdan karşıya geçerken olmuştur. Görüntüler sanığın hızlı gittiğini hızını daha da artırdığını göstermektedir. Olayda bilinçli taksir söz konusudur. Şikayetçiyiz. Tutukluluk halinin devamını talep ederiz.”

TUTUKLULUĞA DEVAM

Mahkeme, dosyadaki kusur durumunun tespitine ilişkin olarak tanık dinlenmesine karar verdi. Bu aşamada tanıklar üzerinde baskı kurma girişiminde bulunma ihtimali bulunduğundan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma bir hafta sonraya ertelendi.

“YASAKLANMALI”

Duruşma çıkışında basın mensuplarını sorularını yanıtlayan baba Arif Gül, “Sanık görmediğini söylüyor, kendini aklayabilecek şekilde konuşuyor. Şahitler var tutanaklar var. Beklentimiz adaletin yerini bulması, sonuna kadar da devam edeceğiz. Kızımız daha önce de skuter kullanıyordu. Daha önce ufak tefek, her binen kişi ufak tefek düşmüştür. Ama böyle büyük bir kaza olmadı” dedi.

Anne Neşe Gül ise “En yüksek cezayı almasını istiyorum” dedi. Anne Gül, “Skuterlarla ilgili kurallar getiriliyor. Sizce bu yeterli mi?” sorusuna, “Bence yeterli değil. Bence kaldırılmalı, yasaklanmalı, acılar yaşanmamalı” dedi.

Avukat Vahit Kuzu, sanık tarafın özür dilemiş olsa da ifadesinde olayda bir kusuru olmadığını iddia ettiğini ve görüntülere göre sanığın çok hızlı gittiğini ve hızını daha arttırdığını ifade etti.

Kuzu, “Ayrıca maktülün yolda kullandığını iddia ediyor. Ancak görüntülerde yolda kullanma değil, karşıdan karşıya geçme söz konusu. Eğer hızını makul düzeyde gitmiş olsaydı bu kaza da muhtemelen yaşanmayacaktı. Bu olay sebebiyle aile çok üzgün. Yargının gerekli kararı vereceğine inancımız sonsuz” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İddianamede, Osmanbey Halaskargazi Caddesinde 12 Temmuz 2022’de saat 00.10 sıralarında meydana gelen kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Hakan Akçelik’in kullandığı otomobil, skuter kullanan Dilara Gül’e çarptığı anlatılıyor.

Çarpmanın şiddetiyle skuterdan metrelerce uzağa düşen Gül’ün ağır şekilde yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyor. İddianamede, skuter kullanıcısı Dilara Gül ve otomobil sürücüsü Hakan Akçelik’in eşit derecede kusurlu olduğu ifade edilerek Akçelik’in olay sırasında alkolsüz olduğu belirtiliyor.

Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik’in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül’ün ise skuter ile manevra ihlali yaptığı kaydediliyor. Şüpheli Hakan Akçelik hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. (DHA)

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