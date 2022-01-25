Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 11 gözaltı

Mersin merkezli 4 ilde 23 kişiyi, 'kazanma garantili bahis kuponu' ve 'kripto para' vaadiyle 171 bin lira dolandıran 11 şüpheli, gözaltına alındı.

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Yenişehir ilçesinde yaşayan T.S., telif hakkı ihlali yaptığı ile ilgili sosyal medya hesabına gönderilen linke tıklayınca hesabı çalındı. T.S.’nin hesabını ele geçirenler, ‘kazanma garantili bahis kuponu’ ve ‘kripto para’ vaadinde bulunarak, onun arkadaşlarını dolandırdı.

T.S. emniyete giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Hareket geçen İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin, Adana, Batman ve Hatay’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda suç örgütü lideri konumundaki V.A. ile birlikte toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. 23 kişinin aynı yöntemle yaklaşık 171 bin TL’sinin dolandırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA

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