Sürat tekneli göçmen kaçakçısına 16 yıl hapis cezası
Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası’na 13 göçmeni sürat teknesi ile götüren ve Yunanistan sahil güvenliğinin ateş ederek durduğu Suriyeli kaptana 16 yıl hapis ve 80 bin Euro para cezası verildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarından sürat teknesine bindirdiği 13 Suriyeli göçmeni İstanköy (Kos) Adası'na geçirirken Yunanistan sahil güvenliğinin fark etmesi üzerine geri dönmeye çalışırken askerlerin ateş açarak durdurabildiği sürat teknesini kullanan 25 yaşındaki Suriyeli kaptanın yargılanması Rodos Ağır Ceza Mahkemesi'nde tamamlandı.
Rodiaki Gazetesi'nin okuyucularına duyurduğu haberde 15 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen olayın ardından Rodos'a gönderilen Suriyeli organizatörü mahkemede Avukat Maria Petra savundu.
Mahkeme sonuçlanan davada 25 yaşındaki Suriyeli kaptana 16 yıl hapis ve 80 bin Euro para cezası verdi.