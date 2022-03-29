Tekne gezisinde kabusu yaşadı, bıçaklandı denize atladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne gezisinde arkadaşlar arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi çareyi denize atlayıp yüzerek karaya çıkmakta buldu, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gümbet Mahallesi'nde tekne ile geziye çıkmak denize açılan 4 kişinin arasında kısa bir süre sonra sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

Kavgada B.Ç ve C.Ç.ile E.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma iddiaya göre alkolünde etkisi ile kavgaya dönüştü Kavga sırasında boğazından bıçakla yaralanan E.Y. denize atladı, yüzerek sahile gelen ve kanlar içinde olan kişiyi görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. E.Y. olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından ambulans ile hastaneye kaldırılırken teknede bulunan B.Ç., C.Ç. polis tarafından ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sahil güvenlik ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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