TIR Çoruh Nehri’ne düştü, şoför ölü bulundu

Artvin'de kontrolden çıkan TIR'ın Çoruh Nehri'ne düşmesi sonucu kaybolan şoför İsmail Acar'ın cesedi 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

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Kaza, saat 00.30 sıralarında Artvin-Erzurum kara yolu 2’nci kilometresindeki Halis Yılmaz Köprüsü’nde meydana geldi. İsmail Acar idaresindeki plakası belirlenemeyen TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünden çıkınca yaklaşık 40 metreden Çoruh Nehri’ne düştü.

İhbarla olay yerine AFAD, Erzurum Jandarma Arama Kurtarma (JAK) sualtı ekibi, Rize Deniz Polisi dalgıçları ile UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nehir yatağına inen ekipler, sürücünün TIR’da olmadığını belirledi. Arama-kurtarma çalışmaları sırasında 53 yaşındaki Acar’ın 4 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Ekiplerce kıyıya çıkarılan Acar’ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)