Tonlarca domates yola savruldu

Afyonkarahisar’da domates yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralanırken, yola savrulan tonlarca domates ise ziyan oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Antalya'dan aldığı domatesi Konya'ya doğru götüren Durmuş K. (38) idaresindeki TIR, Afyonkarahisar- Konya karayolu Çay ilçesi Dampet Kavşağı'nda henüz belirlenemeyen sebepten ötürü yol kenarındaki refüje devrildi.

Kazada TIR’ın dorsesindeki tonlarca domates yola savruldu. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralan sürücü Durmuş K., sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgeye gelen jandarma ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını sağladı. TIR ve yola savrulan tonlarca domatesin temizlenmesinin ardından yoldaki trafik akışı normale döndü. (İHA)

İlginizi Çekebilir Bursa'da yağışlı hava kazaya yol açtı: 1 ölü