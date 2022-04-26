Trafikte tartıştığı 3 kişiyi aracıyla çarparak yaraladı, tutuklandı

Ankara'da trafikte tartıştığı sürücü ve eşi ile onlara yardım etmek isteyen kişinin üzerine otomobilini sürüp, çarparak yaralanmalarına neden olan alkollü sürücü Murat Üneş, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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Olay, 24 Nisan akşamı Mamak ilçesi Yeni Bayındır Mahallesi Sağduyu Caddesi’nde meydana geldi. Murat Üneş, alkollü olarak kullandığı otomobiliyle Esra Yavuz yönetimindeki otomobile çarptı. Maddi hasarlı kazanın ardından araçtan inen Esra Yavuz’un eşi Uğur Yavuz, Murat Üneş’in alkollü olduğunu anlayınca polise haber vereceğini söyledi.

Murat Üneş, bunun üzerine tartıştığı Uğur Yavuz’u eliyle itip, yere düşürdükten sonra otomobiliyle ayağının üzerinden geçti. Murat Üneş, yoldan geçen ve Yavuz’a yardım etmek isteyen Hatun Gülşen’e de çarpıp, yola devam etti. Yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra tekrar geri dönen Murat Üneş, bu kez Esra Yavuz’un üzerine aracını sürüp, ayaklarının üzerinden geçti.

Murat Üneş ve Hatun Gülşen’in basit tıbbi müdahale ile iyileşebilir şekilde, Esra Yavuz’un ise ayağında kırık oluşacak şekilde yaralanmasına neden olan Murat Üneş, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Murat Üneş, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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