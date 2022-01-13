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Yargıtay’dan Mehmet Ali Güldemir açıklaması

Yargıtay'dan yapılan açıklamada "Yargıtay Birinci Başkanlıkta görev aldığı bildirilen Mehmet Ali Güldemir, imam hatip göreviyle 19.08.2015-14.02.2019 tarihleri arasında Yargıtay Ek Binası’nda görev almış olup, 14.02.2019 tarihinde sendika yöneticisi seçilmesi sebebiyle bu görevinden fiilen ayrılmıştır" denildi.

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Yargıtay’dan Mehmet Ali Güldemir açıklaması

Yargıtay Genel Sekreterliği tarafından kurumun internet sitesi üzerinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Bazı internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden gündeme gelen, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir'in Yargıtay Birinci Başkanlığı Mescidi imam hatipliği görevinden ve memurluktan ihraç edildiğine ilişkin haberler hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

* Yargıtay Birinci Başkanlıkta görev aldığı bildirilen Mehmet Ali Güldemir, imam hatip göreviyle 19.08.2015-14.02.2019 tarihleri arasında Yargıtay Ek Binası'nda görev almış olup, 14.02.2019 tarihinde sendika yöneticisi seçilmesi sebebiyle bu görevinden fiilen ayrılmıştır. İlgilinin o tarihten bugüne Yargıtay ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

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