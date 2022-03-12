İkinci el araçta fiyatlar uçuk, satış yapılamıyor

Geçen sene 20-25 bin liradan satılan 1989 model araçların fiyatı 45 bin liradan satılıyor. "Orta sınıf bir araç arıyorsanız 200 bin TL'nin altında araba kalmadı" diyen otomobil satıcıları, ikinci el piyasasındaki durgunluğun sürdüğünü anlattı.

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Pandemi ile birlikte peynir ekmek gibi satılan ikinci el otomobildeki durgunluk sürüyor.

Samsun 2. El Otomobil Pazarı'nda satıcılar iş olmamasının şikâyet etti.

İkinci el otomobil piyasasındaki son durumu değerlendiren otomobil satıcısı Samet Işık, “Orta miktarda arabalar satılıyor ama pahalı arabalar hiç satılamıyor” dedi.

Elindeki 1989 model Renault Toros’u 45 bin TL’ye satmaya çalıştığını, 43 bin TL’lik de teklif geldiğini anlatan Işık, “Ancak 45 bin TL'den daha aşağıya satmayacağım. Geçen sene bu arabalar 20-25 bin TL'ye satılıyordu” diye konuştu.

‘200 BİN TL’NİN ALTINDA ARAÇ KALMADI’

Orta sınıf araç fiyat bandının 200 bin TL ve üstüne çıktığına dikkat çeken galerici Berkcan Ok ise, “Şu anda sadece 50-100 bin TL bandındaki arabalarda çok az satış var. Bir ay önceye kadar sıfır araç fiyatları arttığından ikinci el otomobil satışlarında bir hareketlilik oluyordu ama piyasa tekrar durdu” dedi.

“Vatandaşlar en çok Broadway ve Tofaş arabalara ilgi gösteriyorlar” diyen Ok, şöyle devam etti:

“Şu anda sanayiye gitmeden sorunsuz bir şekilde bir arabaya binim diyorsanız en az 200 bin TL'yi gözden çıkartmanız gerekecek. Orta sınıfta modelli bir araba arıyorsanız 200 bin TL altında araba kalmadı. Yüksek sınıf arabalarda ise 300-400 bin TL arasında satışa sunuluyor.” (İHA)



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