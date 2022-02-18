Acil tıp teknisyeni Nurcan, coronavirüsten öldü

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nde acil tıp teknisyeni olan, evli ve 2 çocuk annesi Nurcan Kahraman (38), coronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi.

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İl Sağlık Müdürlüğü’nde 15 yıldır acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Nurcan Kahraman, 2 Ocak’ta coronavirüse yakalandı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Kahraman, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Kahraman, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi Kahraman’ın cenazesi, Dereli ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut da sosyal medya hesabından Nurcan Kahraman’ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, “Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarına baş sağlığı dilerim” paylaşımında bulundu. (DHA)