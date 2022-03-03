Almanya “corona riski yüksek ülkeler” listesini rafa kaldırdı

Avrupa corona yasaklarını kaldırıyor. Artık "yüksek riskli ya da riskli ülke“ listeleri yok. Avrupa ülkelerine seyahat kısıtlamaları kalktı. Aşısını veya negatif testini gösteren her yere girebilecek. Corona’nın dünyada 19,6 milyon can aldığı, fakirler arasında ölümlerin zenginlerden yüzde 31 daha fazla olduğu belirtiliyor.

Ali GÜLEN

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Avrupa'da corona yasakları birer birer kalkıyor. Başta Almanya olmak üzere, birçok Avrupa ülkesi artık corona yasaklarını kaldırıyor. Avrupa Birliği’nde (AB) başı çeken Almanya, artık dünyada hiçbir ülkenin “yüksek riskli olmadığını“ duyurdu.

Hollanda'da her yer açılırken diğer Avrupa ülkelerinde de durum aynı. Sadece aşı ve negatif test sonucu göstermek yetecek. Fransa ve diğer ülkelerde de aynı kurallar geçerli. İsveç zaten corona kısıtlamaları getirmemişti, orada tam açılım ortaya çıktı.

ALMANYA'DA SEYAHAT SINIRLAMASI KALKTI

Alman Robert Koch Enstitüsü (RKI), dünyada şu anda etkin olan Omicron varyantının artık bir tehdit olmadığını duyurdu. Böylece, Almanya'dan başka ülkelere gidişte ve başka ülkelerden Almanya'ya gelişte seyahat kısıtlamaları kaldırıldı. Almanya, daha önce aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 60 ülkeyi “riskli ve yüksek riskli ülke“ ilan etmişti.

Birçok ülkede iki aşı da yetecek. Tabii bunlar AB tarafından tanınan aşılardan olacak. Omicron varyantından daha bulaşıcı ve tehlikeli bir varyant doğarsa, yeniden önlemler alınabilecek.

“DAHA ÇOK FAKİRLER ÖLDÜ”

Bu arada, Alman Sol Parti lideri Susanne Hennig- Wellsow, dünyada yaklaşık 19,6 milyon kişinin coronadan can verdiğini belirtti. Yazılı bir açıklama yapan Hennig- Wellsow, ölümlerin çoğunun fakir ülkelerden ve geliri düşük insan gruplarından olduğunu, buradaki ölüm oranlarının zenginlerden yüzde 31 daha yüksek orana ulaştığını söyledi.

Hennig-Wellsow, “Bu bir insanlık dramıdır. Eğer batı ülkeleri, ilaç devlerinin çıkarlarını insanlardan daha üstün tutmasaydı, birçok insan hayatta olabilirdi. Almanya'nın da bu konuda büyük hatası oldu ve Alman hükümeti aşı patentlerini bloke etti. Bu hatanın artık giderilmesini istiyoruz“ diye konuştu.

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