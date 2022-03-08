Apple duyurdu! Yeni iPhone SE’nin fiyatı ve özellikleri belli oldu

Apple bugün gerçekleştirilen özel etkinlikle yeni ürünlerini duyurdu. A15 Bionic işlemciyle gelecek olan yeni iPhone SE'nin fiyatının 429 dolar olacağı açıklandı.

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Standart boyut

Apple, iPhone SE’nin üçüncü jenerasyonunu tanıttı. Tasarım olarak aynı olan iPhone 8’den 20 kat daha hızlı olan iPhone SE’de 4.7 inç retina ekran kullanıldı. 18 Mart'tan itibaren ön satışa sunulacak cihazın fiyatı 429 dolar olarak açıklandı.

Apple A15 Bionic işlemcinin yer aldığı cihazın RAM’i açıklanmadı. 12 megapiksel geniş açı kameraya sahip cihazın batarya özelliği de paylaşılmadı.

15 milyar transistörden oluşan A15 Bionic işlemci, ikisi yüksek frekanslı olmak üzere 6 çekirdekten oluşuyor. iOS 15 işletim sisteminin yer aldığı iPhone SE, 5G bağlantı kullanacak.

YENİ IPAD TANITILDI

10.9 inç boyutundaki yeni iPad Air, Apple’ın MacBook cihazlarında kullandığı M1 işlemciyle geliyor. 599 dolar fiyatla 18 Mart’ta satışa çıkacağı açıklanan yeni modelin beş rengi de bulunuyor.

Ön ve arka kameralarının 12 megapiksel olduğu cihaz, M1 çiple beraber iPad Air 4'e göre yüzde 60 daha performanslı çalışacağı aktarılırken, grafiklerde de iki kat daha fazla performans sunması bekleniyor.

Ultra hızlı 5G desteği bulunan iPad Air, 64 GB ve 256 GB depolama kapasitesi imkanlarıyla piyasada yerini alıyor.

İŞLEMCİ SERİSİNE ULTRA MODELİ EKLENDİ

Apple M1 işlemci serisine ‘Ultra’ modelini de ekledi. Bugüne kadar bilgisayarlarında M1, M1 Pro ve M1 Max olan Apple, M1 Ultra’yı masaüstü modellerinde kullanacağı duyuruldu. M1 Ultra’nın M1 işlemciden 8 kat daha güçlü olduğu da açıklandı.