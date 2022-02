Henüz keşfedilmemiş 9 bin ağaç türü olduğu tahmin ediliyor

Bilim insanlarının tahminlerine; ormanlarda henüz keşfedilmemiş yaklaşık 9.200 ağaç türü bulunuyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyanın her yerinden 100’den fazla bilim insanı, bugüne kadarki en büyük küresel orman veri tabanını oluşturdu ve Proceedings of the National Academy of Sciences’da yayınlanan bir çalışmada, kaç tane ağaç türüyle ilgili bilgiye sahip olduklarına dair bir tahminde bulundular. Araştırmaya göre, yaklaşık 9.200 ağaç türünün çoğu muhtemelen bilim tarafından bilinmiyor çünkü çok nadirler ve sınırlı bölgelerde büyüyorlar.

Bu durum da bu gizemli ağaçları özellikle iklim değişikliğine karşı savunmasız hale getiriyor.

Purdue Üniversitesi’nden yeni çalışmanın yazarlarından Jingjing Liang, bir basın açıklamasında, “Keşfedilmemiş ağaç türlerinin, biz onları bulamadan yok olma ihtimali çok yüksek” dedi.

90 ÜLKE 38 MİLYONDAN FAZLA AĞAÇ

Dünyadaki ağaçların bilinen en büyük veri tabanını oluşturmak için araştırmacılar, biri Küresel Orman Biyoçeşitliliği Girişimi’nden ve diğeri bağımsız, dünya çapında bir ağaç sayma kuruluşu olan TREECHANGE’den olmak üzere iki küresel ağaç araştırmasından elde edilen verileri birleştirdi. Anketler, 90 ülke ve 100 bölgede 38 milyondan fazla ağacı kapsıyor.

Küresel Orman Biyoçeşitlilik Girişimi’ni koordine eden Liang, “Dünya çapındaki ağaç türlerinin sayısını saymak, parçaları her yere yayılmış bir yapboz gibi” dedi.

Purdue Üniversitesi’nde orman ekonomisi ve yönetimi doçenti Mo Zhou, bir basın açıklamasında, “Küresel olarak ağaç türlerinin sayısının doğru bir tahmini, büyük bir bilgidir. Gelecekte ne olursa olsun, çocuklarımız ve onların çocukları, 21. yüzyılın şafağında Dünya’nın yaklaşık 70.000 ağaç türünü barındırdığını bilecekler” dedi.

“AMAZON’U KORUMAK SON DERECE ÖNEMLİ”

Araştırmacılar, keşfedilmemiş ağaç türlerinin yüzde 40’ının Güney Amerika’da yaşadığını tahmin ediyor. Güney Amerika ayrıca önceki tahminlere göre en fazla sayıda nadir ağaç türüne sahip.

Minnesota Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi’nden bir orman ekoloğu olan Peter Reich’e göre, bu bilinmeyen Güney Amerika ağaç türlerinin çoğu muhtemelen Amazon’a ve And dağlarının yağmur ormanlarıyla buluştuğu bölgelere özgü.

Reich yaptığı açıklamada, bu durumun Güney Amerika’da ormanların korunmasının büyük bir öncelik haline getirdiğini söyledi: “Ağaç kesimi, insan kaynaklı yangınlar ve iklim değişikliği son 50 yılda yağmur ormanlarının yaklaşık yüzde 17’sini yok ettiği için Amazon’u korumak özellikle acil.”

İlginizi Çekebilir Bilim insanları iklim krizi için uyarıyor: 1 milyar insan etkilenecek