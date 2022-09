iOS 16 güncellemesi iPhone’lara dağıtıldı! İşte iOS 16 özellikleri

Apple, iPhone telefonlara iOS 16 güncellemesini dağıttı. iOS 16, bünyesinde birçok yeni özellik barındırıyor.

Apple, iPhone cihazlara iOS 16 güncellemesini bugün akşam saatlerinde gönderdi.

IOS 16 NASIL YÜKLENİR?

Birçok yeni özellik barındıran iOS 16 güncellemesi, cihazınızdaki ayarlar uygulamasına giriş yaptıktan sonra genel bölümünün içindeki yazılım güncelleme ekranından yüklenebilir.

IOS 16 GÜNCELLEMESİNİ ALAN CİHAZLAR

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)

iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. nesil) iPhone 7, iPhone 7 Plus modelleri iOS 16 güncellemesini alamadı.

IOS 16 ÖZELLİKLERİ

Kilitli Ekran

Yeniden tasarlanan Kilitli Ekran favori fotoğraflarınızı göstererek, font stillerini özelleştirerek, araç takımlarını görüntüleyerek ve daha fazlası ile Kilitli Ekran'ınızı kişiselleştirmenin yeni yollarını sunar.

Birden fazla Kilitli Ekran yaratabilir ve aralarında kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz.

Kilitli Ekran galerisi, Kilitli Ekran'ınız için kişiselleştirilmiş önerilerin yanı sıra Apple tarafından hazırlanmış koleksiyonlar sunar.

Kilitli Ekran'ınızdaki tarih ve saat görünümünü özelleştirmek için font ve renk seçenekleri.

Kilitli Ekran'daki araç takımları hava durumu, pil düzeyi, yaklaşan takvim etkinlikleri gibi bilgileri ve daha fazlasını tek bir yerde gösterir.

Yeni bir efekt, fotoğraftaki nesneyi saatin önüne getirir (iPhone XS ve daha yenisi).

Fotoğraf stilleri Kilitli Ekran'daki fotoğrafların renk filtresini, renk tonlarını ve font stilini birbirine uyumlu hale gelecek şekilde değiştirir.

Bildirimler, Kilitli Ekran'ınızın altında görünür ve genişletilmiş liste, grup ve sayı olarak görüntülenebilir.

Odak

Kilitli Ekran bağlantısı, Kilitli Ekran'ınızı bir odağa bağlar böylece ilgili Kilitli Ekran'a geçerek bir odağı etkinleştirebilirsiniz.

Odak filtreleri; Takvim, Mail, Mesajlar, Safari ve üçüncü parti uygulamaları gibi uygulamalarda dikkat dağıtıcı içerikleri gizler.

Sadeleştirilmiş ayarlama adımları, ayarladığınız Odak'la ilgili uygulamaları ve araç takımlarını içeren kişiselleştirilmiş Kilitli Ekran ve Ana ekran önerileri ile Odak'ı daha kolay ve hızlı kullanmaya başlamanızı sağlar.

Mesajlar

Bir mesajı gönderdikten sonra 15 dakika içinde düzenleyebilirsiniz ve alıcılar düzenlemelerin bir kaydını görebilir.

Göndermeyi geri alma, mesajı gönderdikten sonra 2 dakika içinde geri almanızı sağlar.

Okunmadı olarak işaretleme bir yazışmanın anımsanmasını kolaylaştırır.

Mesajlar'daki SharePlay özelliği, arkadaşlarınızla mesajlaşırken aynı zamanda onlarla film izleme, müzik dinleme, oyun oynama gibi etkinliklerin keyfini çıkarmanıza izin verir.

Ortak çalışma, başkalarını Mesajlar aracılığıyla bir dosya üzerinde ortak çalışmaya davet etmenizi ve biri paylaşılan projede düzenleme yaptığında güncellemeleri almanızı sağlar.

Mail

İyileştirilmiş arama daha doğru ve tam sonuçlar verir ve siz yazmaya başlar başlamaz öneriler sunar.

Göndermeyi geri alma, gönderme düğmesine bastıktan sonra 10 saniye içinde bir iletiyi göndermekten vazgeçmenize izin verir.

E-postaları belirli bir günde ve saatte göndermek için zamanlanmış gönderme.

Anımsatma özelliği, bir e-posta hakkında anımsatılmak için tarih ve saat belirlemenize izin verir.

Safari ve Geçiş Anahtarları

Paylaşılan Sekme Grupları, bir sekme grubunu başkalarıyla paylaşmanızı ve birlikte çalışırken güncellemeleri anında görebilmenizi sağlar.

Sekme Grubu başlangıç sayfaları her Sekme Grubu için farklı arka plan görüntüleri ve favorileriyle özelleştirilebilir.

Sekme Grupları'ndaki iğnelenmiş sekmeler her Sekme Grubu'nda en çok gidilen web sitesini iğnelemenizi sağlar.

Safari web sayfası çeviri özelliği Türkçe, Tayca, Vietnamca, Lehçe, Endonezce ve Felemenkçe web sayfaları için dil desteği ekler.

Geçiş anahtarları, parolalar yerine daha kolay ve güvenli giriş yapma yöntemi sunar.

Geçiş anahtarlarını iCloud Anahtar Zinciri aracılığıyla eşzamanlama, geçiş anahtarlarınızın uçtan uca şifreli tutulmasını ve tüm Apple aygıtlarınızda kullanılabilmesini sağlar.

Görsel Araştır

Nesneyi arka plandan kaldırma özelliği bir görüntüdeki nesneyi ayırarak onu Mail ve Mesajlar gibi uygulamalara kopyalayıp yapıştırabilmenizi sağlar. (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi)

Siri

Kolay Kestirmeler ayarlaması, uygulamaları indirir indirmez hiçbir ön ayar yapmadan kestirmeyi Siri'yle çalıştırmanızı sağlar. (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi)

Yeni bir ayar, göndermeden önce Siri tarafından onayınız istenmeden mesaj göndermenizi sağlar.

Dikte

Yepyeni Dikte deneyimi metin yazma ve düzenleme için sesinizi ve klavyeyi birlikte kullanmanızı destekler. (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi)

Harita

Çok duraklı rotalar, Harita'da güzergâhınız üzerinde on beşe kadar durak eklemenizi destekler.

Harita'daki toplu taşıma kartları, onları Cüzdan'a eklediğinizde Harita'dan çıkmadan düşük bakiyeleri görmenizi ve kartınızı doldurmanızı sağlar.

Toplu taşıma ücretleri San Francisco Körfez Bölgesi'nde, Londra'da, New York'ta ve San Diego'da yolculuğunuzun ne kadar tutacağını gösterir.

Ev

Yeniden tasarlanan Ev uygulaması akıllı ev aksesuarlarınız arasında dolaşmayı, onları düzenlemeyi, görüntülemeyi ve denetlemeyi kolaylaştırır.

Ev sekmesi, tam bir ev görünümü için artık tüm aksesuarlarınızı, odalarınızı ve ortamlarınızı tek bir sekme altında birleştirerek evinizin tamamını bir bakışta görmenizi sağlar.

Işık, klima, güvenlik, su, hoparlör ve TV kategorileri, odalara göre organize edilmiş ilgili tüm aksesuarlara hızla erişmenizi sağlar ve daha ayrıntılı durum bilgisi görüntüler.

Yeni kamera görünümü, Ev sekmesinde önde ve ortada en fazla dört kamerayı gösterir. Ekranı kaydırarak evinizdeki diğer kamera görünümlerine de bakın.

Yeniden tasarlanan aksesuar kutuları, kategorilerine göre rengiyle eşleşen ve görsel olarak daha tanınabilir simgeler ve daha hassas aksesuar denetimleri için yeni davranışlar sunar.

Sağlık

İlaçlar özelliği; ilaçlarınızı, vitaminlerinizi ve takviyelerinizi liste, özel plan ve anımsatıcı yaratarak ve zaman içerisindeki kayıtlarınızı görüntüleyerek takip etmenize ve yönetmenize yardımcı olur.

Döngü sapma bildirimleri kaydettiğiniz âdet döngüleriniz seyrek âdet, düzensiz âdet, uzun süreli âdet veya sürekli lekelenme gösterdiğinde sizi uyarır.

Sağlık Paylaşma davetleri, sevdiklerinizin sağlık verilerini sizinle kolay ve güvenli bir şekilde paylaşmalarına izin verir.

Sağlık Paylaşma anımsatıcıları, sevdiklerinizle paylaştığınız sağlık verileri ile ilgili şeffaflık ve denetim verir.

Aile Paylaşımı

İyileştirilmiş çocuk hesabı ayarlaması, yaşa uygun ortam sınırlamalarını da içeren doğru ebeveyn denetimleri ile çocuk hesaplarının yaratılmasını kolaylaştırır.

Çocuk için aygıt ayarlama, çocuğunuz için seçtiğiniz ebeveyn denetimlerine sahip yeni bir iOS veya iPadOS aygıtını kolayca ayarlamanız için Hızlı Başlangıç'ı kullanmanızı sağlar.

Mesajlar'da Ekran Süresi istekleri, çocuğunuzun isteklerini onaylamanızı ya da reddetmenizi kolaylaştırır.

Aile Denetim Listesi çocuğunuzun ebeveyn denetim ayarlarını güncelleme, konum paylaşımını açma veya iCloud+ aboneliğinizi herkesle paylaşabileceğinizi anımsatma gibi ipuçları ve öneriler sunar.

Güvenlik Denetimi

Ayarlar'da yeni bir bölüm olan Güvenlik Denetimi, aile içinde veya partnerleri tarafından şiddet görmeleri durumunda kişilerin başkalarına verdikleri erişimi hızlıca sıfırlamasına yardım eder.

Acil sıfırlama; Bul aracılığıyla konum paylaşımının etkisizleştirilmesi, uygulamalarda gizlilik izinlerinin sıfırlanması ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm kişiler ve uygulamalar arasında erişimin sıfırlanması için hızlıca harekete geçmenize izin verir.

Paylaşımı ve erişimi yönetme, hangi uygulamaların ve kişilerin bilgilerinize erişebileceğini gözden geçirmenize ve özelleştirmenize yardımcı olur.

Erişilebilirlik

Büyüteç'teki kapı algılama; kapının yerini bulur, çevresindeki işaretleri ve sembolleri okur ve kapının nasıl açılacağı ile ilgili yönergeler verir. (iPhone 12 Pro ve iPhone 13 Pro)

Apple Watch yansıtma, Apple Watch'un tamamen iPhone'dan denetlenmesini sağlar ve Apple Watch'unuzdan en iyi şekilde yararlanmak için iPhone'daki Anahtarla Denetim'in, Sesle Denetim'in veya diğer yardımcı özelliklerin kullanılmasını destekler.

Arkadaşlar kumandası, birden fazla oyun kumandasını bir kumandada birleştirerek bilişsel güçlükleri olan kullanıcıların oyun oynarken bakıcılarından veya arkadaşlarından destek almasına yardımcı olur.

VoiceOver artık Bengalce (Hindistan), Bulgarca, Katalanca, Ukraynaca ve Vietnamca da dahil 20'den fazla yeni dilde kullanılabilir.

Bu sürüm başka özellikler ve iyileştirmeler de içerir:

Fitness uygulaması, günlük Hareket hedefinize ulaşmak için harcadığınız tahmini kalori miktarını belirlemek için iPhone'un hareket sensörünü kullanarak Apple Watch'unuz olmasa bile fitness hedeflerinizi takip edip bu hedeflere ulaşmanızı sağlar.

AirPods Pro (2. nesil) desteği

Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses; AirPods (3. nesil), AirPods Pro (1. ve 2. nesil), AirPods Max ile daha hassas ve sarmalayan dinleme deneyimi sunan Uzamsal Ses için bir kişisel profil yaratmak amacıyla iPhone'da TrueDepth kamerayı kullanır.

FaceTime'daki Handoff FaceTime aramalarını iPhone'unuzdan iPad'inize veya Mac'inize ya da iPad'inizden veya Mac'inizden iPhone'unuza sorunsuz bir şekilde taşımanıza izin verir.

Memoji güncellemeleri daha fazla çıkartma pozları, saç stilleri, şapka ve başlıklar, burunlar ve dudak renkleri içerir.

Hızlı Not iPhone'unuzda herhangi bir uygulamada not almak, içerik yaratmak ve içeriği kolayca bulmak amacıyla bağlantı eklemek için destek ekler.

Fotoğraflar'daki yineleme algılaması, yinelenen fotoğrafları belirleyip arşivinizi hızlıca temizlemenizi sağlar.

Kamera'da portre fotoğraflarda ön plan bulanıklığı, daha gerçekçi alan derinliği efektinin görünüşü için ön plandaki nesneleri bulanıklaştırır. (iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max)

Anımsatıcılar'daki iğnelenmiş listeler favori listelerinizde hızlıca dolaşmanıza yardımcı olur.

Ana ekranda arama, Spotlight'ın Ana ekranın alt kısmından doğrudan erişebilmesini sağlayarak uygulamaların açılmasını, kişilerin bulunmasını veya bilgilerin internetten bulunmasını kolaylaştırır.

Mesaj gönderirken onaylama adımını atlamak için CarPlay'de mesajları otomatik olarak gönderin.

Hızlı Güvenlik Yanıtı, standart yazılım güncellemeleri arasında otomatik olarak uygulanabildikleri için önemli güvenlik iyileştirmelerini aygıtınıza daha da hızlı indirir.

