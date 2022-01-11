Mesajlaşma platformu Signal’de üst düzey istifa

WhatsApp'ın gizlilik politikalarına karşı bir tepki olarak popülaritesi artan şifreli mesajlaşma uygulaması Signal'in CEO'su istifa etti ve yerine geçici olarak WhatsApp'ın kurucu ortağı Brian Acton geldi.

Sozcu.com.tr

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Pazartesi günkü bir blog yazısında Moxie Marlinspike, görevde geçirdiği yaklaşık on yılın ardından değişim için iyi bir zaman olduğuna karar verdiğini ve bunun Signal’in başarısını genişletmek için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Marlinspike, “Sinyal, dünya çapında benimsenme ve popülerlik açısından hayâl ettiğimden bile daha hızlı büyüdü. Signal’in potansiyelinin ne kadar sınırsız olduğunu görmek beni çok etkiledi ve bundan en iyi şekilde yararlanmak için taze bir enerjiye ve kararlılığa sahip birini getirmek istiyorum” dedi.

Marlinspike’nin yerine geçici olarak gelecek isim ise Brian Acton. Acton, Marlinspike ile açık kaynak gizlilik teknolojisi geliştirmeye odaklanan ve kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Signal Foundation’ın kurucu ortağı ve Signal mesajlaşma uygulamasının ebeveyni.

Uçtan uca şifreleme sunan Signal’de, mesajlar yabancılar tarafından ele geçirilemiyor. Bu, onu insan hakları aktivistleri, gazeteciler ve mahremiyet konusunda hassas olanlar için önemli bir hizmet haline getirdi.

2021’in başlarında, özellikle WhatsApp, gizlilik politikalarını değiştirdiğinde uygulamanın da popülerliği arttı. Uygulama aynı zamanda, Twitter’daki takipçilerini o sıralarda Signal kullanımı konusunda teşvik eden Tesla’nın CEO’su Elon Musk’tan da destek aldı.

Önümüzdeki ay Marlinspike görevinden ayrıldığında geçici CEO olarak görevi devralacak olan Acton, 2014 yılında WhatsApp’ı 22 milyar dolara Facebook’a satmıştı. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ile kullanıcı gizliliği ve ana gruptan bağımsız olma konusunda gerginlikler yaşayınca da 2018’de ayrıldı.

O zamandan beri, büyüyen sosyal medya platformunu sık sık eleştirir hale geldi ve Cambridge Analytica skandalı sırasında #deletefacebook hashtagini popüler hale getirdi.

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