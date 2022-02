NASA, Mars’taki bulut görüntülerini yayınladı

Dünyanın Mars’a adımları devam ediyor. Atmosferi o kadar soluk ki Mars’ı görüntülemek için özel teknikleri gerekiyor. Ancak NASA’dan gelen görüntüler Mars’ı kaplayan bulutların durağan çekimlerini yakalamayı başardı.

İki farklı açıdan çekilen videolardan biri doğrudan tepeden geçen bulutları, diğeri ise manzara üzerinden geçen bulutların gölgelerini gösteriyor.

Mars, ortalama sıcaklığı yaklaşık eksi 62C olan ve büyük ölçüde karbondioksit ve biraz su buharından oluşan bir atmosfere sahip; soğuk, yaşanılmaz bir gezegen. Ancak Mars’ta bulutların bulunması onların sıvı sudan oluştuğu anlamına gelmez.

☁️ Just clouds drifting through the Martian sky. These wisps were ~50 miles (80 km) above me & the height suggests they're made of carbon dioxide ice. These digitally-enhanced images from one of my navigation cameras were put together into 8-frame GIFs. https://t.co/msDbzywWMP pic.twitter.com/Rwhaot29nq

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) February 17, 2022