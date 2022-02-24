NASA, Mars’taki bulut görüntülerini yayınladı

NASA, Mars'a gidişinden neredeyse on yıl geçmesine rağmen hâlâ şaşırtıcı görüntüler yakalamaya devam ediyor. Mars'ın yüzeyini inceleyen NASA'nın Curiosity gezgini, 'Kızıl Gezegen'i kaplayan bulutların görüntülerini yakaladı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın Mars’a adımları devam ediyor. Atmosferi o kadar soluk ki Mars’ı görüntülemek için özel teknikleri gerekiyor. Ancak NASA’dan gelen görüntüler Mars’ı kaplayan bulutların durağan çekimlerini yakalamayı başardı.

İki farklı açıdan çekilen videolardan biri doğrudan tepeden geçen bulutları, diğeri ise manzara üzerinden geçen bulutların gölgelerini gösteriyor.

Mars, ortalama sıcaklığı yaklaşık eksi 62C olan ve büyük ölçüde karbondioksit ve biraz su buharından oluşan bir atmosfere sahip; soğuk, yaşanılmaz bir gezegen. Ancak Mars’ta bulutların bulunması onların sıvı sudan oluştuğu anlamına gelmez.

☁️ Just clouds drifting through the Martian sky. These wisps were ~50 miles (80 km) above me & the height suggests they're made of carbon dioxide ice. These digitally-enhanced images from one of my navigation cameras were put together into 8-frame GIFs. https://t.co/msDbzywWMP pic.twitter.com/Rwhaot29nq — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) February 17, 2022

ATMOSFERİ HAKKINDA BİLGİ VERİYOR

Bu bulutlar çok yüksek, yüzeyden yaklaşık 50 mil yüksekte. Nasa’nın Pasadena, California’daki Jet Propulsion Laboratuvarı personeli bir blog yazısında, “bu yükseklikte hava aşırı soğuk, bu da bu bulutların tipik olarak daha düşük irtifalarda bulunan su buzu bulutlarının aksine karbondioksit buzundan oluştuğunu gösteriyor” dedi.

Görüntüler, bilim insanlarına, Mars’taki atmosferik koşullar hakkında değerli bilgiler sağlıyor.

Curiosity, Mars’taki iki geziciden biri. Geçen hafta Jezero kraterine inen Perseverance, gezegende bir zamanlar yaşamın var olup olmadığını belirleme çabalarının bir parçası olarak, Dünya’ya göndermek üzere kaya örnekleri topluyor.

Görüntüler, gezicinin görevine başladığı 3.300 günden sonra, Aralık ayı ortasında çekildi. Geçen yıl mayıs ayında da NASA daha önce o yılın mart ayında gezici tarafından çekilen parlayan bulutların görüntülerini yayınlamıştı.

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