Netflix, Squid Game sayesinde Asya’nın parlayan yıldızı oldu

Netflix, 2011'den bu yana ilk defa müşteri kaybettiğini açıklasa da Asya-Pasifik abonelerini bir milyon artırmayı başardı.

Video akış platformu abone sayısıyla ilgili hüsran yaşasa da popüler dizisi Squid Game ile yüzü biraz güldü. Akış hizmetinin toplam izleyici sayısı on yıldan beri ilk kez düşmesine rağmen, geçtiğimiz çeyrekte Asya’dan 1 milyondan fazla abone eklemeyi başardı. Netflix’in bu başarısının ardında ise platformun popüler içeriği Güney Koreli distopik dizisi Squid Game var.

Squid Game, Netflix’in şimdiye kadarki en büyük lansmanı oldu. Bu başarı, bu yıl çıkan Kore zombi dizisi “All Of Us Are Dead” de dahil olmak üzere, Asya içeriğine yönelik daha büyük bir baskı yarattı.

SQUID GAME SAYESİNDE 1 MİLYON YENİ KULLANICI

Netflix hisseleri, 2011’den bu yana ilk kez abone kaybettiği bildirildikten sonra yaklaşık yüzde 25 düştü. Şirket ayrıca bu çeyrekte 2 milyon daha kaybetmeyi beklediğini söyledi.

Şirket, ABD ve Kanada’da 600.000’den fazla olmak üzere müşteri kaybetti. Platform, bu kaybı fiyat artışına bağladı ve düşüşün beklendiğini söyledi. Ayrıca Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra Rusya’daki hizmetini çekmek zorunda kalan şirkete 700.000 müşteriye daha mal oldu.

Buna karşılık, Asya-Pasifik aboneleri 1,09 milyon artarak 33,7 milyona ulaştı. Yönetim hissedarlara yazdığı bir mektupta, “Japonya, Hindistan, Filipinler, Tayland ve Tayvan dahil olmak üzere çeşitli pazarlarda güzel bir büyüme gördüğümüz APAC’da iyi ilerleme kaydediyoruz” dedi.

