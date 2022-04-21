Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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“027-G-34SRY-0 No’lu kamera incelenmedi…”

İMAMOĞLU'NA VERİLMEYEN RAPORDA NE VAR NE YOK?

“İmamoğlu'ndan saklanan rapor…”

Kısaca… İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz elçiyle yediği yemeğin görüntüleriyle ilgili hazırlanan ön inceleme raporunu duyurdu. Rapora göre, görüntülerin MOBESE'den alınmadığı ve soruşturma izni verilmesine gerek olmadığı belirtildi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun avukatları “Soruşturma İzni Verilmemesi” kararının kaldırılmasına yönelik itiraz dilekçesini İstanbul Valiliği'ne sundu. Dilekçede, ön inceleme raporunun İmamoğlu'na verilmediği ifade edildi.

Dün dedim ki:

“Devlet bir konuda ön inceleme yapıyor, rapor hazırlıyor sonra da karar alıyor. Ancak bu raporu “MOBESE'yi inceleyin” diyen İmamoğlu'na vermiyor! Sahi bu raporda ne yazıyor?”

İBB avukatları ne talep etti?

Raporda gizlilik kararı var ve tırnak içi cümle veremiyorum.

Ancak… Ulaştığım bilgilere göre “MOBESE raporu” 38 sayfa.

Raporda, görüntüleri yayımlayanların ifadeleri, görüntülerin MOBESE kamerasından alınmadığı anlatılmış.

Çarpıcı nokta şu:

Ekrem İmamoğlu'nun, “MOBESE'yle ilgili log ve kullanıcı kayıtlarının incelenmesini istiyoruz” talebinin kabul görmediği ve rapora göre, bu yönde bir çalışma yapılmadığını öğrendim.

Log kayıtları neden önemli?

Çünkü… Log kelime anlamı olarak kayıt, kütük ve günlük tutmak demek. İnternetin yoğun kullanılması, dijital ortamda gerçekleşen tüm faaliyetlerin ve her türlü işlemin kayıt altına alınması (log kaydı tutulması) zorunluluğunu gerektiriyor. Bilişim uzmanlarına göre log tutma zorunluluğu birçok sebebe dayanıyor. Güvenlik, sistem hataları ve sistem değişikliği gibi işlemlerin takibinin birçok faydası olması nedeniyle log kaydı tutulmakta. İşin özü; log kaydı, bir sistemdeki olayların, saat, kullanıcı adı ve eylem cinsinden otomatik olarak kaydedilmesi işlemi. Bu kayıt, sistem hatalarının ve sistemde yapılan değişikliklerin sonradan kontrol edilebilmesi için de tutulmakta. İnternete bir ağ üzerinden giren tüm kullanıcılar ile bir ağda bulunan tüm bileşenlerin ağda yaptıkları işlemler de benzer şekilde kaydedilir.

İşte bu bilgiler ışığında…

Polat: Bağımsız bilirkişi şart

Ekrem İmamoğlu ve avukatları, balıkçıda yenen yemeğin görüntülerinin, 027-G-34SRY-0 numaralı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına ait görüntüler olduğunu iddia etti. “Soruşturma İzni Verilmemesi” kararına İmamoğlu tarafından yapılan itirazı dün yazdım:

“… Olayın hemen ertesinde alınan görüntü ve fotoğraflardan da açıkça görüldüğü gibi İmamoğlu'nun araçlarının görüntülerinin o açıdan çekilebileceği bir kamera bulunmadığı gibi, fotoğraflardan da net olarak görülebileceği üzere müvekkile ait araç görüntülerinde görünen kablo, 027-G-34SRY-0 numaralı KGYS kamerasının önünden geçen kablodur. Kamera direği ile çevresinin fotoğraf ve görüntülerinde de bu husus açıkça belli.”

Yani işin düğümlendiği nokta “LOG kayıtları”…

Dün, İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'ı aradım ve ön inceleme raporunu sordum.

Polat şöyle konuştu:

“… 027-G-34SRY-0 numaralı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinde yeterince inceleme yapılmadığını görüyoruz. Bu kameralar, kapalı devre çalışan ve yetkilendirilmiş personel dışında herhangi bir kimsenin erişemeyeceği görüntüler… Alt yapı ve kullanıcı loglarının incelenmesiyle, suç duyurumuza konu görüntülerin elde edildiği direkteki görüntülerin online olarak mı, manuel olarak mı indirildiği… Kim tarafından indirildiği veya servis edildiği ortaya çıkarılmalı. Olay gününe ait görevli bilgilerinden de yararlanılmalı.”

SORU ŞU: Saat, kullanıcı adı ve eylem cinsinden otomatik olarak kaydedilen görüntüleri herhangi birisinin izleyip izlemediğine ilişkin gerekli kontroller yapıldı mı? Bu kontrolle log kayıtları karşılaştırıldı mı? Beyanlara dayalı, ‘biz kimseye bir şey vermedik' cevabı yeterli değil! MOBESE teknik olarak incelenmeli, bağımsız/tarafsız bilirkişi bu süreci yönetmeli.

Hatırlatalım…

Ekrem İmamoğlu 26 Ocak'ta, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 (KVKK)” kapsamında başvuruda bulundu. Çağlayan Adliyesi'nden posta yoluyla gönderdiği başvurusunda, İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden KVKK kapsamında şu sorulara yanıt istedi: “Müvekkile ait hangi kişisel veriler işlenmiştir? Müvekkile ait görüntülerin üçüncü kişilerle paylaşılmasıyla işlenen kişisel verilerin işlenme amacı nedir? Kişisel veriler yurt içi ya da yurt dışında hangi üçüncü kişilere aktarılmıştır?”