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MİT’ten TSK’ya giden 22 mektup

KONUNUN İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'YLA İLGİSİ VAR

Dün, yargı dünyasının önemli ve Fetullahçılar başta olmak üzere terörle mücadelede çarpıcı operasyonlara imza atmış bir ismi şu mesajı yolladı:

“… Ülke çok ilginç! 138 general, 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunuyor. 2015 yılında MİT, bu generaller için ‘örgüt üyesi' diyor. Sen bunun üstüne gitmiyorsun. Hatta atama yapıyorsun ve insanlarımız öldürülüyor. Şimdi… İstanbul Büyükşehir'in binlerce çalışanı var. Üç beş adam için ‘terörist' diyor ve işlem yapıyorsun. Bu nasıl bir çelişki?”

Bu mesajın üzerine düşündüm, okudum ve arşive döndüm… “Dayının Casusları/Kırmızı Kedi Yayınevi” kitabıma bir kez daha göz attım! Yargı mensubu haklı. Çünkü…

Türkiye, 8 Aralık 2021'den bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) kaç terörist olduğunu konuşuyor? Bu isimleri işe kimin aldığını gündemden düşürmeyen bir iktidar medyası var! PKK terör örgütüne yakınlığıyla bilinen ve 2008'de kurulmuş Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) hakkında hazırlanan iddianame üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bağlantıları medyanın bir bölümünde sıklıkla yer alıyor. Hep söylediğim gibi terörle bağlantılı kim varsa ortaya çıkarılmalı. Ancak…

Çifte standart olmamalı!

Örneğin…

“Bu adamı kim korudu? Radardan nasıl kaçtı?”

Serdar Atasoy'u hatırlayın! 2020 YAŞ'ında terfi ettirilen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atanan isim. Sonrasında Fetullahçı olduğu ortaya çıkan (itiraf eden) ve emekli edilen general! Peki Atasoy'un peşine ilk kim düştü?

“Bu adamı kim korudu”… Soruyu 4 Şubat 2021'de, manşetinde ilk soran Yenişafak Gazetesi'ydi! Sonrasında… SÖZCÜ'de bu köşede okudunuz ve 5 Şubat'ta “15 Temmuz'a direnen subaylar emekli edildi, FETÖ'cü general oldu” başlıklı yazımda rakamlarla olayı anlattım. Yine 5 Şubat günü Yenişafak “Daha kaç Atasoy var” manşetiyle çıktı… Hürriyet Gazetesi de “Radardan nasıl kaçtı” sorusuna yanıt aradı 5 Şubat günü… 6 Şubat'ta da SÖZCÜ'deki yazımı şu soruyla bitirdim: “Tuğgeneralliğe hatta Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'na kadar terfi ettirilen o FETÖ'cüyü (Serdar Atasoy) son ana kadar kimin koruyup kolladığı açıklık kazandı mı?”

İBB'de İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu üzerinden yapılan “teftişle” ilgili AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş geldi aklıma. Ne dedi Kurtulmuş: “… Belediye kadrolarında terör örgütleri ile bağlantılı birtakım isimler olabilir. Buradan belediye başkanına sorumluluk çıkarılmaz. Eğer çıkarmaya kalkarsak o zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, yargıda, emniyette pek çok kurumda sayıları binlerle ölçülen terörist bulunup ayıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir terör örgütü ile ilişkili binlerce insan bulunduğu için Genelkurmay Başkanı'nı mı suçladık ki belediye çalışanları arasında terörist bulunursa belediye başkanını suçlayalım? Böyle yaparsak kendimizi inkar etmiş oluruz.” 27 Aralık 2021/Fatih Altaylı/Habertürk

Serdar Atasoy örneğini işte bu yüzden anlattım. 1998'de örgütle tanıştığını itiraf eden Atasoy'un 2020'ye kadar nasıl yükselebildiği, İBB teftişi kadar önemli değil mi? Ancak… Burada kimse dönemin komutanlarını suçlamadı, bir kişi hedef alınmadı! Önemli olanın “kurumda temizlik” olduğuna vurgu yapıldı.

Bitmedi…

“Karargahta 40 Paralel Paşa” soruldu mu?

27 Haziran 2014'te, Akşam Gazetesi, “Karargahta 40 Paralel Paşa” manşetini attı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel küplere binmiş, 28 Haziran 2014'te “Karargahta FETÖ'cü yok” açıklaması yayımlamıştı. Genelkurmay açıklamasında Akşam Gazetesi şöyle hedef alınmıştı: “… Son günlerde bazı basın ve yayın organlarında yayımlanan yazılarda ve programlarda; TSK'ya mensup bazı personelin gündemde olan bir yapılanma ile ilişkili olduğu iddia edilerek TSK'yı hedef alan haber ve yorumlara yer verilmektedir. Somut bilgi ve belgeye dayanmayan kişileri karalamaya matuf haber ve yorum yapan ve bunu kasıtlı olarak medyaya sızdıran kişiler hakkında da hukuki yollara başvurulmuştur ve başvurulmaya devam edilecektir.”

Sonuç… 15 Temmuz darbe girişimine katılan yüzlerce general ve subay! Peki Necdet Özel için bir ‘teftiş' yapıldı mı?

Bir soru daha:

15 Temmuz ABD destekli darbe girişimi öncesinde… MİT'ten Genelkurmay'a giden 22 mektupta kimlerin isimleri vardı? (Ayrıntıları Dayının Casusları kitabımda) Bu konuda ne yapıldı?

SONUÇ: İktidar ya da muhalefet değil mesele. Hepimiz aynı gemideysek terörle mücadele konusunda çifte standart olmamalı ve kim kimle hareket ettiyse, kim kimi işe aldıysa ortaya çıkarılmalı!