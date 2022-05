PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Medya kredileri ve ticari sır meselesi

Demirören Holding'in “Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolar krediyi ödeyip ödemediği”ne ilişkin sorular yıllardır cevapsız. Kamu kaynaklarının kullanım usulü ile gazeteciliği eşzamanlı ilgilendirdiği için haber değeri taşıyan konu, en son CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin açıklamasıyla gündeme geldi. İki yıl önce Ziraat Bankası'na yönelttiği krediye ilişkin sorularına “ticari sır” yanıtını alan Hakverdi, benzer soruyu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye sordu. Benzer yanıtı aldı: “Ticari sır.”

TAYİN EDİCİ ROL

Bankacılık sırrı bilmediğimiz bir konu değil. Yasalarla korunduğu da doğru. Ancak diğer sektörlere sağlanan kredilerden özellikli bir durum var. Demirören Grubu'na kullandırılan kredi, halkın haber alma hakkı adına yapılan gazetecilik üzerinde tayin edici bir role sahipti. Tıpkı 2008'deki (Halkbank ve Vakıfbank'dan sağlanan 375'er milyon dolarlık kredilerle) Sabah Atv satışı, tıpkı 2013'teki Çukurova Medya Grubu hisselerine TMSF'nin el koyması gibi.

Her biri köşe taşı niteliğindeki üç mali operasyon, 14 yıl boyunca AKP iktidarına “ihtiyaç” duyduğu tahkimatta kurucu rol oynadı.

★★★

Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay Sat ve DHA'nın yer aldığı medya grubunu Aydın Doğan'dan 916 milyon dolara satın alan Demirören Holding'in kamu bankasından kullandığı kredi; sadece haberlerin değil, haberciler ile haberciliğin de kaderini değiştirdi.

Ziraat Bankası'ndaki Hazine'deki paylarının, partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Varlık Fonu'na devrinin üzerinden altı yıl geçti. Ziraat Bankası hesaplarına ilişkin Sayıştay raporları TBMM KİT Komisyonu'nda görüşülüyor görüşülmesine ancak muhalefet milletvekilleri soruların cevaplarını burada da alamıyor.

HESAPLAR OYLANACAK

KİT Komisyonu'nun denetimine tabi olan kuruluşların 2019-2020 hesap görüşmeleri yeni başladı. Haziranda Ziraat Bankası'nın da hesapları görüşülecek. Yıllardır cevabı aranan yukarıdaki soru bu defa aydınlanacak mı bugünden belli değil. Ama geçen yılın KİT Komisyonu tutanakları bir fikir veriyor.

KİT Komisyonu, 17 Haziran 2021'de Ziraat Bankası gündemiyle toplanıyor. Milletvekilleri; Atilla Sertel (İzmir), Bedri Yaşar (Samsun), Deniz Yavuzyılmaz (Zonguldak), Kemal Zeybek (Samsun), Yasin Öztürk (Denizli), Yıldırım Kaya (Ankara), Demirören Grubu kredisiyle ilgili ısrarlı sorular yöneltiyor.

Saatler süren oturum bittiğinde Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tutanaklara göre şu yanıtı veriyor:

“CANLI HESAPLARDA İZLENİYOR”

“Ziraat Bankası ticarete, hizmete, enerji sektörüne, inşaata, her sektöre kredi verdiği gibi medya sektörüne de kredi verir. Söz konusu firma da bu kapsamda kredilendirilmiş olan bir firmadır, söz konusu firmanın kredileri de an itibarıyla Ziraat Bankası'nda canlı hesaplarda izleniyor ancak şunun altını özellikle çizeyim: Bankamız bu firmaya karşı da bütün müşterilerine olduğu üzere bankacılık usul ve esaslarının getirdiği çerçevede muamele edecektir. Bir kredi işlemidir, her kredi işleminin tabi olduğu, bankacılıkta belirlenmiş olan kural seti neyse o kural seti içerisinde biz kendilerine muamele edeceğiz.”

Çakar'ın bu yanıtından sonraki diyalogları okurların dikkatine sunuyorum: BAŞKAN MUSTAFA SAVAŞ – Peki.

ORHAN SÜMER (Adana) – Bugüne kadar para tahsilatı başladı mı Sayın Genel Müdür?

BAŞKAN MUSTAFA SAVAŞ – Karşılıklı soru-cevap şeklinde değil.

KEMAL ZEYBEK (Samsun) – Ama bunun cevabını almak zorundayız.

ORHAN SÜMER (Adana) – Soru-cevap…

KEMAL ZEYBEK (Samsun) – Sayın Genel Müdürüm, tahsilat yapıldı mı, cevap verin buna.

BAŞKAN MUSTAFA SAVAŞ – Sayın Genel Müdürümüz sizleri dinledi, şimdi de yanıt için söz verdik, onları yanıtlıyor, lütfen dinleyelim.

T.C. ZİRAAT BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ ALPASLAN ÇAKAR – Mevlüt vekilimin bir şeyi vardı, söyleyeceğim…. **

Birkaç dakika sonra Zeybek bir hamle daha yapıyor:

KEMAL ZEYBEK (Samsun) – Sayın Genel Müdür, şu 750 milyon dolarda tahsilat yapıldı mı, yapılmadı mı?

BAŞKAN MUSTAFA SAVAŞ- Sayın Zeybek, lütfen…

KEMAL ZEYBEK (Samsun) – Ana parası hariç parasının tahsilatını mı yaptınız?

BAŞKAN MUSTAFA SAVAŞ – Sayın Zeybek, lütfen, söz vermedik… Buyurun Sayın Genel Müdürüm.

T.C. ZİRAAT BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ ALPASLAN ÇAKAR – Beyefendinin 4 sorusu vardı, o 4 sorunun cevabın vereyim. İsterseniz özel olarak da verebilirim.

★★★

Sayıştay raporları TBMM'ye bakalım bu sefer hangi içerikte gelecek.