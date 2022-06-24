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Bugün de izinli sayılırım!

Sevgili okurlarım diş sorunumun bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor…

Dün yine diş çekimleri vardı.

Öncesinde protez provası yapılacaktı…

Yine gittim Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine ve aynı yerde değerli Kenan Araz ve Selim Erkut hocalarımızın tedavi koltuğuna yatmak zorunda kaldım!

Hocalar iyi, sohbet çok daha iyi ama o koltuğa yatıp ağzınızı açmak ve sonrasını yaşamak çok sevimsiz, tatsız ve üstelik ürkütücü bir iş!

Yazı yazamadım, sizlerden özür diliyorum.