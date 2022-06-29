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Kabinemiz alkışlarla toplandı!..

Sevgili okurlarım hepimiz evlerimizde ve iş yerlerimizde az veya çok televizyon izliyoruz. Çağımızın gereği bu…

İzlerken yandaşlara da ister istemez bakıyoruz.

Bir şeye mutlaka dikkat etmişsinizdir…

Ortada henüz fol yok yumurta yok ama özellikle yandaşlarda her Pazar günü muazzam bir tantana başlatılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarınki kabine toplantısı sonrasında falanca konularda çok önemli açıklamalar yapacak.

Tantana Pazartesi günü daha da yoğunlaşıyor.

“Kabine toplandı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli açıklamalarda bulunacak.”

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Geçtiğimiz Pazartesi günü de aynı olayı yaşamaya mahkûm edildik. On dakikada bir aynı anonslar…

‘Kabine toplandı. Erdoğan'ın açıklamaları bekleniyor!'

Sanki uzay roketinden ses verecek.

Birazdan anonslar bir miktar değişiyor:

‘Toplantı bitti. Erdoğan açıklama yapmak üzere!..'

Eksik olan sadece o bıktırıcı “Azz sonra” lafları!

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Her Pazartesi günü aynı şey oluyor ve artık kanıksadık…

Erdoğan sonunda ekrana geliyor…

Önünde adına prompter denilen, ancak her nedense ekrana getirilmeyen elektronik aygıt.

Daha önceden başkaları tarafından hazırlanıp alete kaydedilen uzun metni okumaya başlıyor.

Her bakanlık ne yapmış hangi işleri yapmış, neleri yapacakmış, bu kez de bıktırıcı bir nutuk atma faslı başlıyor.

Oysa önceki gün milletin beklediği iki husus var:

-Asgari ücrete ek zam yapılacak mı…

-Kurban bayramı tatili dokuz güne uzayacak mı…

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Gerisi fasa fiso, o saatte hiç kimseyi ırgalamıyor.

Okuma seansı bir saati buluyor. Dışarıda hava yağmurlu. Milyonlarca insanımız eve kapanmış, dünya liderimizin ağzından çıkacak ‘müjdeli haberleri' bekledikçe bekliyor.

Sabrın sonu selamettir!

Sonucu birkaç kısa cümleyle geçiştiriyor…

Asgari ücrete bir miktar zam gelecekmiş, çalışmalar yapılıyormuş ama rakam henüz belli olmamış!

İkincisi de bayram tatili kamu görevlileri için dokuz gün olacakmış.

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Peki ama arkadaşım, milyonlarca insanımız bu asgari ücret zammını haftalardan beri sabırsızlıkla beklerken siz ne yaptınız?

Ben size asgari ücret konusunda olacakları söyleyeyim…

Milletin gazını biraz olsun alabilmek için bir miktar sembolik artış yapacaklar…

Ve sonra hava atacaklar!..

“Yapmak zorunda olmadığımız halde fedakârlıkta bulunduk ve yeni rakamı belirledik!”

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Evet, kabine toplantısı bitti…Dört saat sürmüş…

Ve Recep Bey canlı yayında açıklamasını yapıyor!..

Bunlar olurken salonda birkaç yandaş dışında gazeteci yok.

Dolayısıyla soru sormak yasak!

Kendin çal kendin oyna yöntemi uygulanıyor.

Bütün açıklamasının amacı fırsat bulmuşken vatandaşa propaganda yapmak.

Her bakanlık yaptığı çalışmaları kağıda dökmüş, beyefendi onları okumayı sürdürüyor.

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En ön sıraya koltuklar dizilmiş ki, tamamında bakanlar oturuyor.

Recep Bey derseniz konuşmasında yine aynı edebiyatı sürdürüyor…

“Bay Kemal!..”

Bay Kemal şunu demiş, bunu yapmış, yine yalan söylemiş, bilmeden konuşuyormuş falan filan.

Ancak hakkını yemeyelim, konuşmasının birkaç yerinde “Sayın Kılıçdaroğlu” diyor…

(Kibarlaşan bu ifade değişikliğini doğrusu anlayabilmiş değilim.)

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Ancak iş bu kadarla da bitmiyor…

Recep Bey nutuk atarken konuşmasının bazı yerlerinde alkışlanıyor.

Adeta seçim nutku atıyormuş gibi!

Peki alkışlayanlar kim?

Ön sıralarda oturmakta olan tam kadro hükümet üyeleri ile birlikte Saray'ın üst düzey görevlileri.

Memurlar amirlerine alkış tutuyor.

Biz geçmiş dönemlerde böyle şeylere hiç alışkın değildik.

Ancak onların da hakkını yemeyelim, zira burası çok önemli!

Alkış tutarken ayağa kalkmıyorlar, bravo, çok iyi geçirdin başkanım falan diye bağırıp çağırmıyorlar, sadece oturdukları yerden alkışlamakla yetiniyorlardı.

Bir pazartesi günümüz böyle geçti.

Bundan sonraki her pazartesi de aynen bundan öncekiler gibi olacak.

Bol nutuk, bol propaganda!

Medya zaten emirlerinde ama dua edelim de seçim yaklaştıkça haftanın yedi gününe kabine toplantısı koymasınlar.