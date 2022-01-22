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Ne biçim sahte Osmanlıcı bunlar

Sevgili okurlarım, Türkiye'de bir iktidar var, Osmanlıcı!

Açıkça söylemeleri mümkün olmasa bile bunlar Cumhuriyet rejimine karşıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ü hiç sevmezler, bazıları nefret eder.

Uzun yıllar boyunca yapılan, ülkemizi uygarlık ve çağdaşlık rayına oturtan bütün devrimlere karşı çıkmayı da görev bilirler.

Geçmişte bunlarla aynı kafa yapısına sahip olanlar (ki çoğu bilinçsiz, cahil, kandırılmış tiplerdi) memlekette çeşitli isyanlar çıkarmıştı.

Milli Mücadele döneminde Mehmetçiği arkadan vuran isyanlar, Şeyh Sait isyanı, şapka devrimine karşı çeşitli yörelerde gerçekleşen isyanlar, Kubilay olayı, sayın sayabildiğiniz kadar!

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Bu kafa yapısı Türkiye'de gerçekten güçlüydü…

O kadar ki Milli Mücadele başlarken Mustafa Kemal Paşa'nın ilk söylediği sözlerden biri şu idi:

“Amacımız padişahımızı ve halifemizi düşman boyunduruğundan kurtarmaktır.”

Milli Mücadelenin ilk başlangıç ilkelerinden biri budur.

Padişah ve aynı zamanda halife olan şahsı koruyup kollamak!

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Neyse, gelelim günümüze…

Aradan uzun yıllar geçti ve AKP isimli tutucu bir parti iktidar olmayı başardı. İktidarları 20 yıldan bu yana sürüp gidiyor.

Bunlar “Osmanlıcı” olduklarını hiçbir zaman saklamaz.

Hele de Abdülhamit, hain Vahdettin gibi padişahlara saygı ve sevgileri sonsuzdur. Onları eleştirdiğimiz, Vahdettin'in hainliğini sergilediğimiz zaman bir sürü küfür ve hakaret yeriz!

Gerçekleri kabul etmeyi içlerine bir türlü sindiremezler.

“Osmanlıcı (!)” görünmek aslında bunların oy makinesi için gereklidir. Milleti cami avlularında kandırma yöntemlerinden biridir.

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Bundan bir süre önce Türkiye'de önemli bir olay yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere'de düzenlenen bir müzayedede Fatih Sultan Mehmet'in yağlı boya bir tablosunun satılacağını öğrenmişti.

Müzayede yapılan yere ekibini gönderdi. Açık arttırmaya İBB adına katıldılar ve epeyce bir para ödeyerek bu tabloyu satın aldılar.

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O tablo şimdi İstanbul'da İBB binasında özel bir salonda adeta bir müzede imiş gibi sergileniyor, her gün yüzlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Belediye bütçesinden milyonlarca lira ödeyip bu tabloyu Türkiye'ye kazandıran İmamoğlu kötü bir iş mi yaptı?

Hayır…Tam tersine çok iyi bir iş yaptı.

İstanbul'u fetheden Osmanlı padişahının yabancı bir ressam tarafından yapılan tablosunu 935 bin sterlin ödeyerek Türkiye'ye kazandırdı.

O kadar ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bile kendisini bu konuda suçlayıp müfettiş gönderemedi!

Bu da bize bir şeyi gösterdi…

Demek ki İmamoğlu bunların iktidarından çok daha “Osmanlıcı” imiş, geçmişimize ve tarihimize onlardan çok daha iyi ve tutarlı bir biçimde sahip çıkmayı, saygı göstermeyi biliyormuş.

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Sevgili okurlarım, bundan birkaç gün önce yine İngiltere'de başka bir açık arttırma olayı yaşandı.

Bu kez beş Osmanlı padişahının yağlıboya tabloları satışı sunulacaktı.

Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Beyazıt, 2. Beyazıt, 2. Murat, 1. Mehmet ve bir de Osmanlı olmayan Timurlenk…

Gün yüzüne ilk kez çıkan bu tablolar yine yabancı ressamlar tarafından yapılmıştı.

O portreleri herkes ilk defa görüyordu.

Tabloların tamamı için kim olduğu bilinmeyen bir alıcı 1 milyon 346 bin sterlin (yaklaşık 25 milyon lira) ödedi ve bu tarihi eserlerin yeni sahibi oldu.

Bu tabloların Türkiye'ye götürülmeyeceği de ayrıca açıklandı.

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Şimdi sen iktidarsın, devletsin, hükümetsin kardeşim…

Ve Osmanlı sevgini, Osmanlı hayranlığını her fırsatta dile getiriyorsun…

Üstelik senin elinde adına örtülü ödenek denilen maddi bir güç var.

Doğrudan dünya liderimizin emrinde ve hizmetinde olan bu örtülü ödenekte trilyonlar mevcut, sonsuz para var.

Örtülü ödenek öyle bir şey ki yapılan harcamalar için fatura, fiş, makbuz vesaire gerekmiyor.

O paralar cumhurbaşkanının namusuna havale edilmiştir. İstediği gibi istediği yere harcar!

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Şimdi gelelim bazı sorulara…

Osmanlı dönemine ait olan bu sanat hazinesini göz göre göre kaçırmış olduğumuz anlaşılıyor.

-Ne biçim Osmanlıcısınız siz?

-Varsayalım devlet bütçesinde yeterli para yoktu, örtülü ödenekten niçin yararlanmadınız?

-İmamoğlu Fatih'in tablosuna sahip çıkıp İBB bütçesinden satın almıştı, bu olay size hiç mi ders olmadı?

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Evet…

İmamoğlu bunlara öyle bir gol attı ki, itiraz etmeleri, soruşturma başlatmaları mümkün olmadı.

Osmanlı döneminin o yağlıboya tabloları şimdi bizimkilerin aymazlığı nedeniyle elimizden kuş gibi uçup gitti.

Söylediklerine bakmayın, galiba sahte Osmanlıcı bunlar!