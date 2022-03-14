Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Altay ve Rossi’nin gecesiydi

KALECİLER, günümüzde sadece tehlikeleri engellemiyorlar. Gol atanları bile var. Asist yapan kaleciler, aranan isimler. Oyun kurmada payları yüksek.

DÜN, Altay topu aldı. Kafasını kaldırdı ve eskiden İngiliz futbol ekolünde çok fazla gördüğümüz uzun pas başarısını, topu Rossi'ye atarak gösterdi.

MARAFONA öndeydi. Rossi bu asisti değerlendirdi.

F.BAHÇE ilk sekiz dakikada, önde baskıyla üç tehlikeli atak gerçekleştirdi. Alanyaspor'a birinci bölgede iyi baskı yaparsanız, pozisyon bulma ihtimaliniz çok yüksek oluyor. Bunu denedi Fenerbahçe. Alanyaspor, kanat atakları ve şut girişimleri ile cevap verdi. Altay, bu şutlarda başarılıydı. Mesut Özil'in net gol pasında Serdar Dursun'un vuruşu direkten dönmese, maçı kopartırdı Fenerbahçe.

İKINCİ yarı, Fenerbahçe yine iyi başlangıç yaptı. Deplasmanların tehlikeli oyuncusu Rossi önce topa vurdu. Top direğe takıldı. Sonrası, VAR ile penaltı geldi. Mesut attı. Alanyaspor, bu gole 3 dakika sonra Tayfur ile cevap verince, ev sahibi yine umutlandı.

DÜN, F.Bahçe'nin takım oyunu disiplini uzun süre iyiydi, ama 60'ıncı dakikadan sonra her şey bozuldu. Ritim bozukluğu başladı. Gereksiz yaslanma sonucu, Tayfur, Alanyaspor'a beraberliği getirdi. Orta alan oyundan düştü. Mesut, oyundan geç alındı. Çıkana kadar, Ozan düşük performans sergiledi.

VE Arda Güler. Genç yetenek golünü attı. Fenerbahçe'nin bunalıma giren oyununa hayat verdi.

KAZANMA alışkanlığı iyidir. Pelkas ve Berisha attıkları gollerle perdeyi kapattılar.