Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Maç güzel G.Saray kayıp

GUARDIOLA, bu oyunda sistemi değiştiren, kendi anatomik yapısını uygulatan bir ekol. Torrent, uzun yıllar onunla beraber çalıştı. Tabii ki 3 günde bir sistemin oluşması mümkün değil ama oyuncularla empati kurup onlara iyi enerji verirseniz, takım çabalar.

GALATASARAY pozisyonlar verdi. Geriye düşebilirdi. Emre Kılınç'ın golünde Van Aanholt başroldeydi. Aynı Van Aanholt penaltıyı atsa, maç tamamen Galatasaray'a dönerdi. Penaltının gol olmaması, Hatayspor'a güven getirdi.

ACAYİP baskı yedi Galatasaray. Oyunu sakinleştiremedi. VAR sonrası Diouf, ev sahibine beraberliği getirdi. Bu kadar yaslanırsanız, bunun bedeli gol yemektir!

ALPASLAN kontrolsüz güç gibi. Sakin kalsa, penaltıya sebep olmazdı. SONRA pres yaptı Galatasaray. Baskı, Hatayspor'u hataya zorladı. ‘Harry Potter' Kerem, kazanılan serbest vuruşta şapkasından nefis bir gol çıkardı.

İLK devre ‘Mission Impossible' (Görevimiz Tehlike) filmi gibiydi. Çok zevk aldım bir futbolsever olarak.

KAMARA beraberlik golünü atarken, Van Aanholt'un bölgesi koridor oldu. DÜN iki takım da bir kamyon dolusu gol kaçırdı. Mısırlı usta ayak Kahraba oyuna girdi, klasını gösterdi. Lobjanidze akıllı vurdu.

TAYLAN ne yaptın? Bunun adı sorumsuzluk kartı. Nakavtı, Lobjanidze gerçekleştirdi.

TAKIM savunması çökerse, yenilgi kaçınılmazdır