Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bu coşku daha asırlar boyu sürecek

Bu yıl Adana'nın Düşman İşgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor.

Ne kadar kolay ve çabuk geçmiş gibi görülüyor zaman değil mi?

Yakın tarihimizin Adana açısından en önemli günüydü 5 Ocak 1920.

Zulüm ve işgal altında inlese de bir an için bile aman dilemeyen, direncini bir an bile yitirmeyen Adana halkı, işgalci Fransız ve Ermeni işbirlikçilere karşı kesin zafere yeminliydi.

Nitekim takvimler 5 Ocak 1922'yi gösterdiğinde, “Geldikleri gibi gitmişlerdi”

Cümle aleme, Türk'ün, Adanalının kararlılığını, dirayetini gösteren kahramanlarımız Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'da düşmanı barındırmadı.

Yerel kuvvetlerin savaşının ön plana çıktığı bir mücadeleydi aslında.

Her türlü silah ve mühimmat eksiğine karşı, Karaisalı'da, İncirlik'te, Saimbeyli'de, Feke'de, Ceyhan'da, Yenice'de, Yüreğir'de, Kurttepe'de verilen mücadelenin baş cephanesi inançtı.

Neticede inanç kazandı ve “yenilmez” denilen emperyalist işgalci kuvvetler işbirlikçileriyle birlikte tarihin karanlık sayfalarında yerlerini aldı.

Zaman, onları tarihin utanç sayfalarına gömerken, Türk'ün ve Adanalı'nın mücadelesini altın harflerle yazdı.

Gelelim bu güne…

Nereden nereye geldiğimizi bilmek için o gün verilen mücadeleleri iyi bilmek, dökülen kanları unutmamak gerekiyor.

Laf olsun diye edilen sözlerden kaçarak, şanlı 5 Ocak Gününü en derin anlamıyla kutlamak ve şehitlerimizi anmak gerekiyor.

İşte, kurtuluşun 100 yıl dönümüne rastlayan bu sene de diğer senelerden farklı bir kutlama törenlerine ve heyecana tanık oluyoruz.

Gerek valilik, gerekse belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşları bu yılki kutlamalara daha bir önem veriyor.

Bu yıl mesajlar daha bir başka, daha bir anlamlı.

Dile kolay çünkü, bir asırlık bir kazanım kutlanıyor.

Şimdi gelin bir bakalım, kimler hangi mesajları öne çıkartarak bu kurtuluş coşkusunu yüceltiyor.

Vali Süleyman Elban'ın 5 Ocak Adana'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümünü kutlama mesajında, “Adana'mızda da şanlı tarihine yakışır bir direniş ortaya koymuş ve 5 Ocak 1922'de düşmanını dize getirmeyi başarmıştır.

Bu yüzden 5 Ocak, bizim için yalnızca bir tarih değil tarihten öte; şanlı kurtuluşumuzun ve işgal güçlerine karşı yazdığımız destanın adıdır. Aziz milletimizin, kentimizin kurtuluş kaderini bin bir zorluk içinde tayin ettiği gündür 5 Ocak. Bugün bu kutlu günün 100. yıl dönümünü kutluyor, Adana'mızın kurtuluş hissinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te zuhur ettiği ilk şehir olarak tarihe geçmiş olmasından onur duyuyorum.” cümlelerini kuruyor.

Vali Elban, şanlı kurtuluş tarihimizin yazıldığı bugünlerde yöremizdeki önemli olayları sıralayıp “Karboğazı Olayı”, “Kaç Kaç” olayı, Pozantı Kongresinin ardından büyük direnişin başarısından söz ederek, bu destansı başarının mimarlarından Saim Bey'i, Tufan Paşa'yı, Ramazanoğlu Suphi Paşa'yı, Millî Kuvvetler Komutanı Sinan Tekelioğlu'nu, Yüreğir müfreze komutanlarından Molla Nasrullah'ı, Karboğazı Olayı'nın kahramanı Gülekli Hatice'yi, ilk kadın şehidimiz Rahime Hatun'u, Kara Fatma'yı, İbo Osman'ı, adını dahi sayamadığımız kahramanımızı ve Kurtuluş Mücadelesi'nin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Mustafa Kemal Atatürk'ün, “Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana’da vücut bulmuştur” sözlerine atıfta bulunarak, “Büyük Atatürk, bu sözleriyle işgale uğrayan memleketi kurtarmaya nerede karar verdiğini açıklayarak, bizleri sonsuza kadar onurlandırmıştır. Bugün Kurtuluşumuzun 100. Yıldönümünde huzurla dinliyorsak ezanlarımızı, gururla dalgalanıyorsa al bayrağımız göklerde ve dimdik yürüyorsak sokaklarımızda, bunu başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahramanca savaşan şehitlerimize, gazilerimize, atalarımıza borçluyuz. Milletimizi kurtuluşa götüren kahramanlığı ve fedakarlığı unutmamalıyız ve unutulmamasını sağlamalıyız.” diyor.

Tabi ki kurtuluş coşkusu sadece sözlerde değil, etkinliklerle de yaşanıyor.

Bunlardan birisi de Yüreğir Belediyesi'nin, 5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden

kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği ‘Adana'nın Kurtuluşunun 100. Yılı Fotoğraf Sergisi' oldu.

100. yıl etkinlikleri kapsamında Adana'da çok sayıda sanat ve spor etkinliği de gerçekleştiriliyor.

Biz de Adana'nın düşman işgalinden kurluşunun 100. Yıl dönümü coşkusuna katılıyoruz.

Ve inanıyoruz ki bu coşku hiç bitmeyecek.

Daha asırlar boyu sürecek…

5 Ocak Kurtuluş Bayramımız kutlu olsun…