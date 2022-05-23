Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hastanelerde takipçilere fırsat verilmesin

Başkalarının işlerini takip eden insanlar eskiden beri varlıklarını muhafaza ediyorlar.

Trafikte, noterde, tapuda, vergi dairesinde kısacası birçok resmi kurumda bu insanları görürsünüz.

Bunlar, başkalarının işlerinin yoğunluğu, bürokratik işlemlerin can sıkıcılığı ya da yaşlılık vb. gibi nedenlerle o kurumlara gidemeyen insanların adına ücret karşılığı işlerini takip eden insanlardır.

Belki o resmi kurumlarda olmasının fazla sakıncası olmuyordur ama hastane gibi sağlıkla ilgili kurumlarda takipçiler oldukça can sıkıyorlar.

Çünkü hastanede, çeşitli sağlık sorunları olan ve bu nedenle beklememeleri gereken insanların zamanlarını alıyorlar.

Bir de hastane çalışanları üzerinde iş yükünü zamansız biçimde artırıyorlar.

Örneğin vatandaş elindeki bir evrakla kapı kapı gezerek Sağlık Kurulundan geçmeye çalışırken, önünde elinde 5-6 evrakla sırada olan kişiler, o vatandaşın harcayacağı zmanın 5,6 katı zaman harcayıp, vatandaşın birkaç dakika sürecek işinin saatlerce uzamasına neden oluyorlar.

Sağlık Kurulu raporu alacak kişi orada yok, hasta olan kişi orada yok ama onların yerine takipçilik yapan birisi var ve bekleyen vatandaşların bütün zamanını alıyor.

Onların yüzünden vatandaşın işi aksadığı gibi bu hastane çalışanları üzerinde de

baskı yaratıyor.

Kuyrukta bekleyen hastalar haklı olarak yakınırken, bir takipçinin 5-6 evrakına bakmak zorunda kalan görevli de doğal olarak kuyrukla bekleyen insanların tepkisine maruz kalıyor.

Bu yüzden sık sık takipçilerle, hastane görevlileri ve vatandaşlar arasında tartışmalar oluyor.

Fakat sonuç değişmiyor.

Hem hastane çalışanları hem de vatandaşlar takipçiliğin hastanede yasaklanmasını ve bu kişilerin hastanede içeri alınmamasını istiyorlar.

Bana da kalırsa son derece haklı bir sebep.

Buradan hastane başhekimlerine bir uyarıda bulunayım.

Sayın Başhekimler, böyle iş takipçilerinizi hastanenizin kapısından bile içeri sokmayın.

Hastane içindeki düzenin bozulmasına ve hem hastaların hem de çalışanların mağdur olmasına izin vermeyin.

Bu işin en sağlam ve en kesin çözümü, “Hastanemizde takipçilerin iş yapması yasaktır” yazısını her tarafa asmak ve bu takipçileri hasta kapısından içeri sokmamaktır.

Vatandaşın bu talebini de sizlere iletmiş olalım.

Siz takipçileri sokmayın ama ben bu işi takip etmeye devam edeceğim tabi..

Bakalım uyarımız işe yarayacak mı?