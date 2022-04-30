Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Kazanan esnaf olsun

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB), 7 Mayıs günü Genel Kurul'a gidiyor.

Yaklaşık 55 bin civarında kayıtlı üyesi bulunan AESOB, Genel Kurul'da yeni yönetimi belirleyecek.

Bildiğiniz gibi şu anda AESOB'nin Başkanı Niyazi Göğer, karşısında ise rakip olarak Marangoz ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı var…

Bakalım, bu seçimlerde Niyazi Göğer güven tazeleyip yeniden yönetim kurulu başkanı olacak mı? İstediği kişilere yeniden yönetim kurulu listesinde yer verecek mi? Yoksa üyeler kan değişikliği yaparak Yalçın Avcı'yı mı tercih edecekler?

Bunu zaman gösterecek.

Bizim burada şu aday veya bu aday olsun deme gibi bir tavrımız olamaz, çünkü 78 odadan kurulu olan Birlik'te genel kurulda oy kullanacak 600'e yakın sayıdaki delege yeni yönetimini belirleyecek.

Elbette ki burada herkesin bu karara ve çıkacak sonuca saygı duyması gerekiyor.

Burada benim söyleyeceğim ise şu olabilir:

Genel Kurul'dan kim çıkarsa çıksın, ister Göğer isterse Avcı kazansın, kendilerini esnaf ve sanatkarın sorunlarının çözümü açısından zor günler bekliyor.

Çünkü özellikle geride bıraktığımız son birkaç yılda esnaf ve sanatkarların gelirleri iyice azaldı, kazançları düştü, sorunları arttı…

Gerekse dövizde yaşanan kur dalgalanmaları, gerekse piyasada olumsuz işleyen ekonomik koşullar, piyasanın daralması, halkın satın alma gücünün azalması esnafı zor duruma soktu.

Bugün esnaf ve sanatkar kepenk kapatır, ürettiğini satamaz haldedir…

Elbette ki esnafın toparlanması kolay olmayacaktır, bu dönemde esnaf ve sanatkarı temsil edecek kişilerin de çok daha fazla çaba harcamaları gerekecektir.

7 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin esnaf ve sanatkarın olgunluğuna yakışır biçimde gerçekleşeceği inancıyla, seçimde yarışacak adaylara şimdiden başarılar diliyorum.

Sandıktan kim çıkarsa çıksın, kazanan esnaf olsun!…

BİR BAYRAMI DAHA GÖRDÜK

Evet, nasip, kısmet oldu ömrümüzden bir bayramı daha görüyoruz.

Tüm İslam Alemi için mübarek ay olan Ramazan'dan sonra şimdi de Ramazan Bayramı heyecanı var.

Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz.

Bir yandan terör saldırılarında şehit olan askerlerimizin acısı içimizi yakarken diğer yandan da ekonomik sıkıntılar, işsizlik, pahalılık mutfakları yakıyor.

Bu kadar olumsuzluk içinde diğer adıyla Şeker Bayramı inşallah ağzımızı tatlandırmaya vesile olsun diyor, herkesin Ramazan Bayramını kutlar, sağlıklı günler dilerim…