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Enflasyon nereden nereye?

Enflasyon verisi geldi, işi yüzde 54.44'e bağladılar iyi mi? Gerçekler ile açıklananlar o kadar farklı yerdeler ki zekâ turnusolü sanki… İnananı çıkarsa anlıyorsun karşındakinin kapasitesini…

Anketler, araştırmalar İstatistik Kurumu'nun işi değil mi? Sorsa ya bakalım kaç kişi inanıyor, insanların yüzde kaçı gerçekçi buluyor açıkladığın verileri?

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Sepetlerle oyna, ağırlıklar ile oyna yetmezse topladığın fiyatları çek aşağıya… İnternete bak, varsa girdiğin fiyattan daha ucuzu koy onu oraya… Ben demiyorum bizzat kurumun eski başkanı açıkladı bu durumu…

Enflasyon kelimesi Fransızca kökenli… Latinceden oraya geçmiş kendisi… Latince anlamı “üflemek” demek… İstatistik Kurumu da enflasyon rakamlarını üflediğine göre pek de şaşırmamak gerek!

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Hep söylediği gibi “Nereden nereye” değil mi? Ödüyoruz bilgisizliğin ve ısrarın bedelini…

Mesela Bakan Nebati… Ocak ayında enflasyonun pik yapacağını söylemişti. Neye göre, nasıl böyle bir hesabı yaptı? Onu hiç açıklamadı. Tabii ki yine yanıldı. Başka bir ihtimal var mı?

Ülkedeki tüm ekonomik verilere sahip olan Merkez Bankası… Yasayla belirlenmiş görevi fiyat istikrarı… Yanında ona destek olarak İstatistik Kurumu elemanları… Bilin bakalım bu yıl sonu tahmini kaç açıkladı?

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Çok acayip… Çok farklı bir bakış açısı… Hesap yapıyorlar, ince eleyip sık dokuyorlar, olası senaryoları dikkate alıyorlar, sektör temsilcileri ile beklentilerini konuşuyorlar ve sonuca varıyorlar.

Bu yıl enflasyon yüzde 23.2 çıkar!

Hazine yetkilileri daha temkinli belli ki… Onlar da kapanıyorlar odaya, çalışıyorlar aylarca… Merkez Bankası'nı yalanlarcasına yüzde 24 çıkacağını iddia ediyorlar yıl sonunda… Yani tam yüzde 0.8 fark… Naaptın sen ya? Olabilir mi?

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El alemin kurumu… Deutsche Bank… Ta Almanya'dan bakıyor. Ellerinde öyle detaylı veri falan da yok. Bizimkilerin açıkladıklarını temel alıyorlar. Bu yıl içinde yüzde 60'ın üzerini görür yıl sonu yüzde 36 kapatır diye rapor yazıyorlar.

Goldman Sachs Amerika'dan sesleniyor. Türkiye'nin enflasyonu yüzde 60'ın üzerine zıplar yıl sonunu yüzde 45 kapar…

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Ne fark eder? Olayın gizli kahramanı her zammı sineye çekip “Başlarım lan mihrakınıza, yönettiğiniz yöneteceğiniz ekonomiye… Nedir bu zamlar?” demeyen kadirşinas Türk halkı… İki mızmızlandı fazla da gıkı çıkmadı.

Bakmayın her şeye günlük zam gelmesine… Birlik ve beraberliğimizi test ediyorlar büyük oyunu bozuyorlardır belki de… Söylesenize düşse bile nereye düşecek bu yanlış yönetimle? Gelirin artacak mı? Ee? O zaman çok da şey etme!