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Enflasyonda 2023 destanı

Amerikan Merkez Bankası'nı beş ailenin yönettiğine inanan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati; “Enflasyon ocakta pik yapar ama Haziran 2023'te tek hane olur” dedi…

Fotoğrafına baktığımda gözlerindeki ışıltıyı gördüm… Kesin olur dediği gibi… Havuç siyaseti…

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2021 Şubat ayında enflasyon yüzde 0.91 idi… Nebati Bakan'ın dediğinin olması için bu şubat enflasyonun yüzde 0.91'den düşük gelmesi gerekir. Peki, ülke ekonomisinden sorumlu kişi bir ay sonrasını dahi göremiyorsa bu işin yaptırımı nedir?

Öbürüne daha 17 ay var. Ne yapacağız o arada? Kim öle kim kala… Doğruyu söylemeyeni kınamıyorlar nasıl olsa…

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ki, öyle bir büyüyecek ki, etrafımızdaki ülkeler çatlayacak, patlayacak. Hazır mıyız buna?” dediği 5 Haziran 2021'de dolar kuru 8 liralarda idi…

Bak o da bilemedi… İyi de onun işi zaten ekonomi değil ki! Neden konuşur onu da ben bilemedim şimdi…

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İşin enteresan tarafı eylül ayında dahi 8 liralarda olan doları patlatıp, kur şoku yaşatıp, faizleri çıldırtan kararları alanlar yine kendileriydi.

Oysa abuk sabuk faiz indirim kararları almayıp, hiç dokunmasalar enflasyon yüzde 20 seviyesinde paşa paşa dolanacaktı.

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Matematik enflasyon oralara düşer demiyor ama Nebati, 2023 Haziran ayına kadar koltuğunda kalabilirse, enflasyon tek haneye düşmese bile başarıdır sonuçta…

Neden küçük düşünüyorlar? Ellerinin altında İstatistik Kurumu gibi ülke gerçeklerini dilediği gibi eğip bükebilen sonra da mazeretler üretebilen bir kurum var. Eksi enflasyon bile açıklar.

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Aslında bu bir hayat dersi… Doları 4 ay içinde 8'den 18 liraya çıkarıp kendi yarattıkları krizin etkilerini hafifletmeyi başarı olarak göstermek ayrı bir meziyet olsa gerek.

Düşürdükleri sefaletten destansı bir hikaye çıkarma çabaları gerçekten takdir edilesi… Ama sen de o kadar saf olma be Türk Milleti…

Venezuela uçuyor adeta

“Dünyanın en kötü ekonomileri” liginde yarıştığımız Venezuela'nın, Türkiye'yi taklit etme çabaları gözlerden kaçmıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ekonominin 2021'in üçüncü çeyreğinde yüzde 7.6 büyüdüğünü ve bunun ülkesi için harika bir başarı olduğunu söyledi.

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Dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip Venezuela, 1 Ekim 2021'de para biriminden “altı sıfır” daha atıp “yeni ekonomi modelini” duyurmuştu. Buradaki “daha” öncesinde de “sekiz sıfır” attı anlamında…

Venezuela usulü başkanlık sistemi ile yönetilen ülkenin dünya liderliğine oynayan kıskanılan güç olduğu, atı alan Maduro'nun Karakas'ı geçtiği günden beri biliniyor.

Bütün yollar 2023'e çıkıyor!

Önceleri sallamak kolaydı. 2023 yılına daha çok vardı. Son 10 yıldır 2023 diyorlar. Oysa son 10 yıldır hiçbir şey iyiye gitmiyor. Her yıl bir önceki yılı aratıyor.

Enflasyon mu yüksek? 2023'te geriler. Dolar mı arttı? 2023'te düşer. Halk mı fakirleşti? 2023'te zenginleşir. Ekonomi mi battı? 2023'te çıkar. İşsizlik mi patladı? 2023'te biter. Adalet mi kayboldu? 2023'te bulunur. Demokrasi mi eridi? 2023'te ilerler.

Uçak? 2023'te… Otomobil? 2023'te… Doğalgaz? 2023'te… Uzay? 2023'te… Lozan? 2023'te…

Olursa olur… Olmazsa, tam yapacaktık ki, dış güçler, illuminati, kedi sevenler derneği üzerimize oynadılar. Zira bunun 2025'i var… En fazla 2028… Hiç olmadı 2030 diyelim biz ona…

Serbest gezen piyasa ekonomisi

Serbest piyasa ekonomisi, ekonomik faaliyetlerin tam rekabet şartları içinde serbestçe yapılabildiği durumlar için geçerlidir. Para hareketleri kısıtsızdır.

Sen gidip de şirketine döviz alana telefon açıp nedenini sorarsan… Bankaları müşterilerinin döviz birikimleri üzerinden komisyon almakla tehdit edersen…

İhracatçılara satışlarından elde ettikleri dövizlerin yüzde 25'ini bozdurma zorunluluğu getirirsen… Aracılara döviz alım-satım makas farkının yüzde 2 ile yüzde 4 arasında olmasını bildirirsen…

Bankalara verdikleri mevduata üstü kapalı tavan uygulamalarını dikte ettirirsen… Kredi kullananlara paralarını nerede kullandıklarını sorup, kısıtlamaya gidersen…

Bu ancak kümeste serbest gezen tavuklar gibi serbest piyasa ekonomisi olur. Uygulamada hiçbir fark yoktur.