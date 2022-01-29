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Liralılaştıramadıklarımızdan mısınız?

Ekonomi nasıl gidiyor? Algı operasyonları, bilgi kirliliği, uydurma haberler, neye hizmet ettiği belli lakin geleceği olmayan kararlarla ite kaka gidiyor işte… İç güveysinden hallice…

Türk Lirası botoks yapılmış surat gibi… Öyle baskılanmış ve kontrol altında tutuluyor ki, kımıldayamıyor!

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Bir terim uydurdular adını “liralaşma” koydular. Faizleri dövize endeksleyip aslında herkesi döviz sahibi yaptılar. Kimseyi liralılaştıramadılar… Çıkıp başarı gibi anlattılar.

Geldiğimiz noktada Türkiye kendi parasının itibarını bir başka ülke parasıyla “garanti” vererek korumaya çalışıyor. Buna da “Yeni Ekonomik Model” diyorlar.

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İnanın bu durum herhangi bir gelişmiş ülkede olsa ne hükümet ayakta kalırdı ne de ilgili kurumlar! İyi de gelişmiş ülke onlar. Burası Türkiye! Hiçbir şey olmayacak haliyle!

Gerçi bugünlerde atasözleri biraz tehlikeli ama “hayvan terli yemi yemedi” derler bizim oralarda… İstediğinizi söyleyebilirsiniz lakin sadece iyi şeyler söyleyebilirsiniz şeklinde mi yoksa? Ekonomiyi batıranı eleştirmeyip, ekonominin battığını söyleyene verirsen ceza, adil olmaz kanımca!

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Elektrik kesintileri, doğalgaz kotası pek gündem olmasa da üretimin hali içler acısı… Bu durum ihracatı fena vuracak. Sahi “rekorlar kıracak” demişlerdi…

Plan neydi? Faiz düşecek, kredi verilecek. İhracat artacak. Cari açık azalacak. Enflasyon düşecek. Türk Lirası değer kazanacak. Sahi ülke üretemezse neyi satacak?

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En basit bakkal hesabıdır. Kazandığından fazlasını harcarsan borçlanırsın. Borçların artarsa zorlanırsın. Şirazesini bir dirhem kaçırdın mıydı maazallah bir daha iflah olmazsın. Kazanmıyorsan harcamanı kısacaksın.

Kuantum fiziği gibi… Gözlemlersen göremezsin iyileşmeyi… Ekonomist çıktı gayet iyi dedi… Göremiyorsak nesi iyi? Ondan daha mı iyi bileceksin ki?

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Artık hiçbir ülkenin gözünde Türkiye'nin demokrasisi ve hukuku teminat olarak kabul görmüyor. Türkiye tasarruf fakiri… Riskliyse nasıl gelecek ihtiyacımız olan para?

Ülkede ana muhalefetin lideri 6 milyar liralık yolsuzluk olduğunu iddia ediyor. Kimse yolsuzluğu ciddiye almıyor! İnsanlar nasıl alışmışsa yolsuzluğu, “ülkenin yönetim biçimi” sanıyor.

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Bir ülkede yolsuzluk çok ciddi boyutlara ulaşmışsa yoksulluk kaçınılmazdır. Fakir ülkelere bakın hemen hepsinin yöneticileri yolsuzluğa bulaşmıştır. Belirli bir zümre semirir halk fakirleşir. Kaçınılmazdır.

Çoktan kaybetmişiz ekonomiyi… Sadece ekonomi olsa yine iyi… Türkiye bir nesli küstürdü, yıllarını kaybetti. Onlar da farkında! Yoksan neden birlik beraberlik mesajı versinler ki her dakika?