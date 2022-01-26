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Yap-İşlet-Kepaze et!

Almanya'nın kıskandığı, Amerika'nın gıpta ile baktığı, İngiltere'nin imrendiği dünyanın en büyük, en mükemmel, en iyi, en muhteşem havalimanı kar nedeniyle kapandı.

Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla İstanbul'a gelecek bakanlar köhne, modası geçmiş Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı! Sahi o neden kapanmadı? Kar oraya yağmadı mı?

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İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümü gecekondu gibi çökerken, Atatürk Havalimanı'nında hasar var mıydı?

Bakanlar neden zahmet edip İstanbul'a geldi? Telefonla halledemezler miydi? Kurumsallık bunu gerektirmez mi? Yetkililerin yok mu yetkisi? Burası parti devleti mi?

Ne yapacaklar ki? Kürek mi dağıtacaklar? Yolları mı tuzlayacaklar? Kar küreme aracı mı kullanacaklar? Havadan düşen karları mı tutmaya çalışacaklar?

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İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan turistler “otel isteriz” diye protesto gösterisi yapmaya başlayınca taşlarda rahat uyusunlar diye karton dağıtıldı her birine…

Bakın bu hizmeti bulamazlardı Atatürk Havalimanı'nda… Gerek de kalmazdı. Nitekim metro bağlı… İçerisinde her şey mevcut… Otoparkı, altyapısı, elektriği, havalandırması, tuvaleti, tesisatı, kanalizasyon sistemi, enerjisi, jeneratörleri, ısıtması, soğutması, interneti… Oteli bile var.

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Yandaş Hürriyet Gazetesi'nin 18 Eylül 2018 tarihli haberi; “İstanbul Atatürk Havalimanı dünyanın en iyi 3'üncü en iyi havalimanı seçildi” şeklindeydi… Apar topar kapatıldı?

Öyle ki TAV firması, Atatürk Havalimanı'nın kira sözleşmesi bitmeden erken kapatılmasından dolayı, kâr kayıplarını karşılamak için 389 milyon Euro tazminat kazandı. Sözleşme bitene kadar kullanılmasına kim karşı çıktı? Adını vermeme gerek var mı?

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Üstüne milyarlarca dolarlık iki pist tıraşlandı? Kullanılmaz hale getirildi? Amaç sahra hastanesi kurmak falan değildi! Atatürk Havalimanı'nın halk tarafından tekrar kullanılmaması hedeflendi…

İşin enteresan tarafı Cumhurbaşkanı dâhil bütün AKP yetkilileri ve özel jetler bu havalimanı kullanıyorlar. Herhalde yenisi eskisin istemiyorlar. Nitekim şehrin içerisinde… Kim gider diğerine?

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Atatürk Havalimanı'nın sağlam bırakılan pisti 2.580 metrelik 05-23 şu an aktif… Nitekim ACT Kargo firmasının Boeing 747'leri MNG Kargo'ya ait Airbus A300 ve A330 uçakları her gün iniş ve kalkış gerçekleştiriyor.

Acil durumlarda açsalar da millete eziyet çektirmeseler hiç değilse…

Tamam, İstanbul'un yeni bir havalimanına daha ihtiyacı vardı. Yıllık 70 milyon kapasiteli Atatürk havalimanını kapatıp yerine yıllık 90 milyon kapasiteli yeni bir havalimanı açmanın, bu iş için milyarlarca Euro borç almanın mantığı neydi?

Londra'da neden 6 havalimanı var diye düşündünüz mü? Heathrow (LHR), (kapasitesi Atatürk Havalimanı ile aynı!) Gatwick (LGW),Stansted (STN), Luton (LTN), London City (LCY), Southend (SEN) isimleri…

İngilizler neden daha büyüğünü yapamamış ki? Paraları mı yokmuş? Kainat liderinden isteselerdi…