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3 fotoğraf dile gelip konuşsaydı!

Cemevini ziyaret, herkesin destekleyeceği, alkışlanacak bir adımdı. Üç fotoğraf kaldırıldı ya da görünmesin diye yan duvara kaydırıldı. Üç fotoğrafın yerine Arapça yazılar konuldu. Duvardaki üç fotoğrafı “ben kaldırtmadım” diyebilirdi.

Demedi.

Yerlerine Arapça yazıları “ben koydurtmadım” da diyebilirdi.

Demedi.

Cami alet ediliyordu.

Cemevi de alet edildi.

Üç fotoğraf!

Dile gelip konuşsaydı.

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HZ. ALİ'NİN ÖZ SÖZLERİ:

Fırsat karınca hızıyla gelir.

Yıldırım hızıyla kaçar.

Faydalı değilsen ölüsün.

Kötülük kötülüğe kavuşur.

Dil keskin kılıçtır.

Can yakar.

Ahlakın, ahlaksızlıkların elinde oyuncak olduğu toplumdan hayır gelmez.

Öfke insanın ahlakını bozar.

Bir insanı övmek.

Onu boğazlamaktır.

Kendini beğenen acı çeker.

Affetmek fazilettir.

Utanacağın işi yapma.

Yalan çıkacak işe başlama.

Yalancının üç sıfatı vardır.

Önce sana dil döker.

Sonra senden vazgeçer.

Sonra da aleyhine döner.

Her sırtını sıvazlayanı dost sanma, belki bıçaklayacak “yer” arıyordur.

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HACI BEKTAŞ-İ VELİNİN ÖZ SÖZLERİ:

Eline.

Diline.

Beline.

Sahip ol.

Ateş nardadır sacda değildir. Keramet Hırkada taç da değildir. Ne arar isen kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, Hac'da değildir.

Çalışan kötülük düşünmez.

İnsanın 3 askeri vardır:

Sabır.

Utanmak.

Ve kanaat.

Ellerin kıblesi var.

Benim kıblem insandır.

İyiyi, kötüyü seçen akıldır.

Gel ha gel, insan ol da öyle gel.

Dil mızraktan, daha derin yaralar.

Bir olalım.

İri olalım.

Diri olalım.

Kuvvetini zalime kullan!

Çalışmayan bizden değildir.

Oturduğun yeri pak et.

Kazandığını hak et.

İncinsen de incitme.

Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir. Dinine dizlerinle değil kalbinle bağlan. İslam'ın temeli güzel ahlaktır.

Ahlakın özü bilgidir.

Bilginin özü akıldır.

En yüce servet ilimdir.

Murada ermek, sabır iledir.

Hak güneşten daha zahirdir.

Ve insan!

Dilinin altında gizlidir.

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ATATÜRK'ÜN ÖZ SÖZLERİ:

Korkma!

Doğruları savun.

Övün.

Çalış.

Güven.

Büyük işler ve önemli atılımlar ancak birlikte çalışma ile elde edilir.

En hakiki mürşit ilimdir.

Yurtta sulh.

Cihanda sulh.

Ben, manevi miras olarak hiçbir doğma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.

Egemenlik verilmez, alınır.

Tam bağımsızlık.

Bölünmez bütünlük.

Laiklik.

Temel direklerdir.

Milli hedef belli olmuştur. Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir. Önemli olan, çetin olan o yollar üzerinde çalışmaktır. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak. Toplumsal hastalıklarımızı incelersek temel olarak bundan başka, bundan önemli bir hastalık keşfedemeyiz; hastalık budur. O halde ilk işimiz bu hastalığı esaslı bir şekilde tedavi etmektir. Milleti çalışkan yapmaktır. Servet ve onun doğal sonucu olan refah ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır. Şuna inanmak gerekir ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.