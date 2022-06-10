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Kolombiya kadar olabilseydik!

Bizden çok uzak ülke; kuş uçuşu 10.000 kilometreyi geçiyor. 13 saat uçmak zorundasınız. Bize benzer yanı; güneş- deniz- kum ülkesi olması. Benzemez yanları: Çok çeşitte parlak, göz alıcı, uzaktan bağıran renkli giyim seviyorlar. Karınca kavurmasını milli yemek yapmışlar, lezzetine bayılıyorlar. Gece gündüz, sabah akşam dans ediyorlar. Biz çay üretip çok çay içiyoruz. Onlar kahve yetiştirip dünyaya satıyorlar.

Bir benzemez daha:

Cumhurbaşkanı'nı yargılıyorlar.

Kolombiyalı yargıçlar, Cumhurbaşkanı'na kahve üretim bölgesinde bulunan milli parkı koruma kararına uymadığı için 5 gün ev hapsi cezası kestiler. 5 gün evinden çıkmayacak, eğer bu karara uymazsa 15 asgari ücret tutarında para cezası ödeyecek.

Bu yasa bizde olsa!

Ve yürekli yargıçlar!

Cumhurbaşkanı evden çıkamaz. Ormanları, yaylaları, dereleri, yeşil alanları korumakta çok duyarsız oldu. Aşırı betonlaşmayan ve inşaat rantına esir düşmeyen tek bir şehrimiz ve ilçemiz kalmadı. Vazgeçtik yeşil ağaçtan, yapraktan, alandan en son “çalışanın emeğini hayat pahalılığından koruyacak” önlemi de almadı.

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Gündüz gözüyle…

Bile bile ve açıkça…

Emeğin hakkı çalındı.

Cumhurbaşkanı seyretti.

Gece kararnameleri ile TÜİK başkanlarını değiştiriyor ve yenisini atıyor. Bazı yıllarda TÜİK de 3 başkan değişimi bile oldu. Kolombiyalı yargıçların Kolombiya Cumhurbaşkanı'na “ev hapsi cezası verdiği” gün işte bu bizim TÜİK, “enflasyon sepetindeki madde (ürün) fiyat seviyeleri ile değişim oranlarını” gizleme kararı aldı.

Niçin bunu yaptı?

Enflasyonu düşük göstermek, hayat pahalılığını gizlemek, ücret, maaş artışları ile emekli aylıklarının enflasyonun altında kalıp hızla erimesini gözlerden ırak tutmak için açıkça emek hırsızlığına kılıf olup kapı açtı. Cumhurbaşkanı'nın TÜİK yöneticilerinin aldığı bu karara karşı çıkarak “emeğin hakkını koruması” beklenirdi.

Yapmadı.

Sessiz durdu.

Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir kibar, nazik, centilmen biri olmalı; “emeğin hakkını niçin yediriyorsun” diye Cumhurbaşkanı'nı eleştirip uyarmak yerine Cumhurbaşkanı'nın gece kararnamesiyle TÜİK'e atadığı mevcut başkan ve yardımcılarını; “Sizin maaşınızı bu millet vergileriyle ödüyor. Enflasyon sepetinden ürün fiyat seviyelerini çıkarmaya utanmıyor musunuz” diye iğneleyerek eleştirdi.

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İşçiler.

Memurlar.

Ve emekliler.

Zarara uğrayacak.

TÜİK verileri üzerinden Hükümet'e yani Cumhurbaşkanı'na çağrı yapan Büro-Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Ocak-Haziran 2022 dönemi maaş artışı yüzde 7.5 olarak belirlendi. 5 aylık süreçte açıklanan enflasyon farkı şimdiden yüzde 26 seviyesine ulaştı. Ortalama maaşlı bir memurun 1 aylık maaşı buharlaştı” diyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının emek hırsızlığına kılıf hazırladığını düşünen sendika başkanları da dün TÜİK kapısı önüne açıklama yapmaya geldiler.

Polis müdahale etti.

Hoyratlık gördüler.

Yine dün Samsun'da 20 işçi ve memur emeklisi ellerinde dava dilekçesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kapısına dayandılar ve “suç duyurusunda” bulundular. Dilekçelerine; “TÜİK çarşıda, pazarda, markette, bakkaldaki gerçek fiyatları gizleyerek halkı yanıltmaktadır. Gerçekte yıllık fiyat artışı yüzde 160'ı geçip 200'e dayanmışken TÜİK gerçeğe aykırı yüzde 73.5 yıllık enflasyon açıklayarak memur, işçi, emekliye enflasyon oranında zam yapılmasını, telafisi mümkün olmayacak şekilde zedelemektedir. TÜİK başkan ve yardımcıları resmi belgede sahtecilik (TCK Madde 257), Bilgi Edinme Kanununu İhlal (TCK Madde 204) suçu işlemişlerdir.” diye yazdılar.

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Kolombiya kadar olamadık.

Karınca kavurması yiyorlar ama demokraside bizden ilerdeler. Kolombiya'da Cumhurbaşkanı “yeşili koruyacak önemler almadı” diye yargılandı ve mahkum edildi.