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Bir gece ansızın gelebilir miyiz?

“Tek Adam” yönetiminin bizi getirdiği nokta ortada… Ne kadar pembe tablolar çizmeye çalışırlarsa çalışsınlar olmuyor, olmuyor. Güneş balçıkla sıvanmıyor!

Emirle, talimatla ekonomi düzelmiyor. Bilimin ışığından uzaklaştıkça piyasaların düzelmesi mümkün değil.

Zamlar artık frensiz koşuyor!

Çaresiz insanlarımız her sabah gözlerini yeni yeni zamlarla açıyorlar.

Ülkeyi yönettiklerini zanneden Bakanlar aslında talimat almadan hiçbir iş yapmıyor ve her işe “Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla” diye başlıyorlar.

Cumhurbaşkanı talimat vermese yangınlar bile söndürülmeyecek neredeyse!

Hepsi de, seçilmiş değil, tayin edilmiş birer memur olan Bakan beyler her adım için Saray'dan talimat bekliyorlar.

Böyle yönetilen bir ülkede işlerin sağlıklı yürümesi mümkün değildir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün komşumuz Yunanistan'ı uyararak:

“Ey Yunan! Bak, tarihe bak! Tarihe dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır! Yunanistan'a bir tek cümlemiz var. İzmir'i unutma! Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz.” dedi.

Meydan okuyan bu sözler, çok kişi gibi benim de milli gururumu okşadı ama sadece o kadar…

Çünkü gerçekler başka…

AKP'nin 20 yıllık iktidarı döneminde Yunanistan, Ege Denizi'ndeki 18 Türk adasını ve bir kayalığı göz göre göre, arsızca, şirretçe işgal etti. Üzerlerine Yunan bayrakları dikti, kiliseler inşa etti, papazlar tayin etti, Yunan generaller adalara gidip bize nispet yapar gibi mangal partileri yaptı.

Ya bizim iktidar ne yaptı? Hiç! Sadece seyretti! Yunanistan'a bir “Nota” bile vermedi.

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Yurtsever gazeteci ve yazarlar olaya el atıp işgal edilen adalarımız konusunda dikkat çekici yazılar yayınladılar. Şahsen ben, sayısını hatırlamadığım kadar çok köşe yazısı yazıp tüm yetkilileri uyarmaya çalıştım.

Milli Güvenli Kurulu eski Genel Sekreteri E. Kurmay Albay Ümit Yalım adalarımızın işgali konusunda adeta çırpındı. Yunanistan'ın zorbaca işgallerini adım adım izleyip fotoğraflarıyla birlikte açıklayarak: “Ey yetkililer, Ege Denizi'ndeki adalarımız şirretçe işgal ediliyor, sizler neredesiniz?” diye haykırdı.

Kimsenin kılı bile kıpırdamadı ne yazık ki! Adalarımız halen fiili olarak elden gitmiş durumda!

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Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“Ey Yunan, tarihe bak! Adaları işgal etmen bizi bağlamaz. Bir gece ansızın gelebiliriz!” diyerek arsız komşumuzu uyarıp, Ege'deki Türk adalarından vazgeçmediğimizi ve asla vazgeçmeyeceğimizi belirtiyor.

20 yıldır sessizdik. Bu gelişme hiç yoktan iyidir ama sonu gelirse tabii… Dileriz lafta kalmaz!

TEBESSÜM

“Öpülmedik yerimiz kaldı mı?”

Temel, yakın arkadaşı Dursun'a:

“Bu ne pahalılık yaa? Yaşamak haram oldu. Anamız ağlıyor valla.” diye dert yanmış.

Dursun:

“Haklısın, fiyatlar almış başını gidiyor. Doğalgaza, elektriğe, benzine yeni yeni zamlar geldi. Kudurmuş it gibi bu meret zamlar… Doymuyorlar!” diye onu tasdik edince Temel devam etmiş:

“Sevgili Dursun kardeşim, inan ki, şaşırmış durumdayım.”

“Ben de şaşırdım ama farklı bir şeye mi şaşırdın?”

“Hani masallarda güzel bir Pamuk Prenses vardır ya…”

“Evet, vardır…”

“Hikayeyi herkes bilir. Yakışıklı genç prens, atıyla gelip onu bir güzel öper. Pamuk Prenses de öpülünce daldığı derin uykudan uyanıverir.”

“Eee?”

“Ee'si şu: Yıllardır bizi gelen öpüyor, giden öpüyor. Öpülmedik yerimiz kalmadı, hâlâ uyanamadık yaa!”

GÜNÜN SÖZÜ

Hayat denilen şey eğitimdir, bilgidir, kuvvet ve cesarettir!