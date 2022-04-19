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“Gülmekten öldürecekler!”

Hâlâ büyüme ve şahlanış hikâyeleri anlatıyorlar!

Milyonlarca insanımızın çığlıklarını duyan yok!

Yandaşların iddiasına göre bu ülkede fakir de yok, işsiz de…

Meğerse, isteyen herkes iş buluyormuş da, haberimiz yokmuş!

Peki, bizzat devletin açıkladığı milyonlarca işsiz ne oluyor? TÜİK tarafından açıklanan tıraşlanmış rakamlara göre bile Türkiye'de işsiz sayısı 3 milyon 780 bin… Gerçek ise bunun en az iki katı!

İşsizliği lâfla önlemek mümkün değil!

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AKP Genel Başkan Yardımcı Erkan Kandemir'in Gümüşhane'de, partililere söylediği sözler oldukça ilginç…

“Milletimizin derdini biliyoruz. Hiç endişeniz olmasın. Bu yazdan itibaren bolluğu bereketi göreceğiz. 2023'e Türkiye'yi bir başka taşıyacağız!” dedi.

Duy da inanma! Bu da tatlı bir masal işte!

20 yıldır, ne zaman bolluk gördük ki, bundan sonra göreceğiz?

Milletin gazını almak, öfkesini yatıştırmak için söylenen boş sözler bunlar. İnandırıcılığı yok!

Bence hiç boşuna konuşmasınlar…

Millet gerçeği görüyor, yaşıyor, biliyor!

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Dün, günlük gazeteleri almaya gittiğim bir marketin önünde, ev kadını olduğunu sandığım orta yaşlı bir hanım, marketteki sebze fiyatlarını bir kâğıda yazmış bağırarak okuyordu:

“Vallahi oynatacağım… Dolmalık biber bile 40 lira olmuş…

Çarliston biber 24,90… Sivri biber 39,90… Bezelye 35,90… Hıyar 16,90… Domates 17,90… Lâhana 21,90… Patlıcan 19,90… Kabak 16,90…

Nedir bu fiyatlar yaa? Elimize geçen parayla hayatta kalmamız çok zor. Ölmemizi mi istiyor bunlar?”

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AKP'nin “İsteyen herkese iş var.” sözü de bir garip!

10 kişinin alınacağı bir işe 3 bin, 5 bin kişinin başvurması neden?

Gelecek Partisi Genel Başkanı (AKP eski Genel Başkanı ve Başbakan) Ahmet Davutoğlu, bu iddiaya şaşırarak şöyle dedi:

“Genç işsizlerin rekor kırdığı; gençlerin yurt dışına gitmek için çabaladığı bir ülkede buna ancak ‘El insaf' denir.”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın tepkisi ise şöyle:

“Anlaşılan bunlar açlıktan, işsizlikten öldüremediklerini gülmekten öldürmeye kararlı!”

İşte sözün bittiği yer!

AKP'ye ciddi bir uyarı!

Hep lâf, lâf… Konuşuyor da, konuşuyorlar…

Ülkede fakir yok, herkes tok sanki!

Fiyat artışlarının halkın belini büktüğünü görmezden gelip, lâfla karın doyurmaya çalışıyorlar!

Sonunda, AKP içinden de bir isyan sesi yükseldi:

Partinin kurucularından Meclis eski Başkanı Bülent Arınç:

“Enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60'ı bulmuşsa, milleti hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsın! Seçim sonuçlarından çok emin değilim” dedi.

Bu sözler gerçekçidir. AKP yönetimi için bir uyarıdır!

Deneyimli siyasetçi Bülent Arınç, halkın halini görüyor, şikâyetleri dinliyor, sorunların büyüdüğünü anlıyor.

“Siyasi olarak bize düşen, sorunları inkâr etmemek, üstünü örtmemektir. Bütün tozları, pislikleri halının altına süpürüp de ortalığı temiz gösterme gayreti herkese yakışır ama siyasetçiye yakışmaz! Sorunu görecek, teşhis edecek, çaresini bulacaksın” diyor Arınç… Yanlış mı?

TEBESSÜM

“Bu yaştan sonra?!”

Uzun yıllardır birlikte yaşayan iki sevgiliden kadın olanı hep evlenmeyi hayal eder ama erkek bu konuda ihmalcidir. Kadın ciddi bir şekilde konuyu açar:

“Ben artık evlensek derim. Sen ne dersin?”

Adam umutsuz bir tavırla elini sallayarak cevap verir:

“Evlenelim evlenmesine ama, bu yaştan sonra bizi kim alır ki?”

GÜNÜN SÖZÜ

Çalışan insanların gözyaşı dökmeye zamanları yoktur!