PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kalp hastalıkları koronadan beter!

Korona salgını bize diğer hastalıkları unutturdu…

Oysa, koronadan daha tehlikeli bir düşmanımız daha var…

Bugün Türkiye'de yaklaşık her 2.5 dakikada bir insanımız kalp ve damar hastalığından hayatını kaybediyor.

Her gün COVID-19 virüsünden 130-150 kişi, kalpten ise 550-570 arasında insan ölüyor!

İki yıldır devam eden korona salgınında toplam 96 bin insanımız hayatını kaybetti. Aynı süre (2 yıl) içinde kalp ve damar hastalıklarından ölenlerin toplam sayısı ise 408 bin…

Bu tabloya bakınca kalbimize çok önem vermemiz gerçeği ortaya çıkıyor.

Yalnız kalbimizin değil…

Sağlığımızın baş düşmanı hareketsizlik!

Hareketsiz yaşam obeziteye (aşırı kiloya) sebep oluyor. Bu da kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere bir çok hastalığı tetikleyen insanlık düşmanı haline geliyor!

★★★

Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven:

“Çok basit adımlarla kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümleri yüzde 80 oranında azaltmak hepimizin elinde…” diyor ve ekliyor:

– Sağlıklı ve daha hareketli yaşam alışkanlığını kazanmalı…

– Asla sigara içmemeli…

– Dengeli beslenmeyi alışkanlık edinmeli…

– Doktor kontrollerini ihmal etmemeli. En az yılda bir kez doktora gidip kolesterol, şeker ve tansiyon ölçümlerimi yaptırarak sağlığımızın hakkında bilgi sahibi olabiliriz.

– Bu basit adımlarla, kalp-damara bağlı ölümleri yüzde 80 oranında azaltmamız mümkün…”

★★★

Kenan Güven'in tavsiyelerine uyan kalp sağlığını korur..

Kalp hastalıklarının en aza indirilmesi için çalışmalarını sürdüren Türk Kalp Vakfı, spor yapmanın ve tenis oynamanın kalbe yararlı olduğunu belirterek, bu sporu sevdirmek amacıyla “Hidea Senyör Tenis Turnuvası” düzenledi.

İlgi büyük… Turnuvaya 600 tenisçi katılıyor.

Akatlar Clubsporium'da devam etmekte olan turnuvada derece alacak tenisçilere 20 Mart Pazar günü, aynı salonda yapılacak ödül töreninde kupaları verilecek.

Doktorlar “Sahipsiz kaldık” diye kaçıyor!

Doktorların istediği para mı?

Bunun için mi 8 binden fazla hekim istifa edip kaçıyor?

CHP Sağlık Politikaları Genel Başkan Danışmanı Coşkun Bel, KRT Televizyonu'ndaki programda:

“İlk sorun para değil… Doktorların son 20 yılda artan sıkıntıları var… Pandemiyle birlikte 2 yıldır bu sıkıntılar dayanılmaz hale geldi. Sağlık sorunları kangren hâline gelmiş durumda… Salgında fedakârca çalışan doktorlar ‘Biz sahipsiz kaldık' diye istifa ediyor” dedi.

★★★

Kamu hastanelerinde çalışan doktorlar için paradan önce gelen sorunlar şunlar:

– Performans sistemi onları yıpratıyor. Her 5 dakikada bir hasta muayene etmeleri isteniyor. Bu mümkün mü?

– Sık sık saldırıya uğrayan doktorlar, sağlıkta şiddetin önlenmesini, güvenliğin arttırılmasını istiyorlar. Haksızlar mı?

– Meslek Hastalıkları Yasası bekliyorlar. COVID-19 salgınında çok sayıda doktor ve sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

– Mesai saatleri için insani düzenleme bekliyorlar.

– Uzun nöbetlerden sonra dinlenme hakkı istiyorlar. Nöbet sonrası yorgunluk nedeniyle trafik kazasında ölen genç doktor gibi kazaya kurban gitmek istemiyorlar.

★★★

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorları sahipsiz bıraktı!

Koca Bey, onların ve tüm sağlık çalışanlarının sorunlarına karşı duyarsız… Sorunlarını çözmek için uğraşacağı yerde, Saray'ın gözüne girmeye çalışıyor.

Türk, halkının sağlığı ne yazık ki, ehil ellerde değil!

İnsanlarımıza da yazık oluyor!'

GÜNÜN SÖZÜ

Sağlık korunamadığı taktirde, sahip olunan her şey SIFIR olur!