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Lastikli, muğlak, korkunç bir yasa!

Yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları kaldırmak vaadi ile geldiler…

– Yoksulluk, yürekleri sızlatıcı bir şekilde arttı…

– Yolsuzluklar ayyuka çıktı…

– Yasaklar ise eskisinden beter hale geldi…

– Türkiye âdeta “yasaklar ülkesi” oldu!

Gazetelere yasak… Televizyonlara yasak… Müziğe yasak… Konsere yasak… Festivale yasak… Kadına “Yoga” yapmak bile yasak! Say say bitmez!

“Ne olacak halimiz?” derken, şimdi de yeni yasaklar geliyor.

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AKP ve MHP'nin Meclis'e getirdiği “Sosyal Medya Yasası” yalnız sosyal medyayı baskı altına almakla kalmıyor, tüm Türk halkını tehdit ediyor.

Muğlak, tek taraflı, lastik gibi uzatılıp her yana çekilebilecek hukuk dışı bir yasa…

Teklifin 29'uncu maddesi şöyle:

“Sırf halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli bir şekilde alenen yayan kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”

Hoppalaa!

Bu durumda sosyal medyada “Dolar artacak” diye bir tahminde bulunsanız “Toplumda panik yarattın” diye hapse atılabilirsiniz… Tahmininiz tutup dolar artsa bile içeridesiniz!

Kahvehanede okey oynarken yapılan bir sohbet sırasında “Bu pahalılık ye yahu? Yaşamayı haram ettiler!” gibisinden bir eleştiri yaparsanız “Kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan…” diye tutulup içeri tıkılabilirsiniz!

Sosyal medyada atılan en masum eleştiri tweetleri bile “Suç” kabul edilebilir.

Yasa maddesi öyle muğlak, öyle kaypak ve lastikli ki, artık uygulama makamının insafına, keyfine kalmış… Oysa ceza hukukunda geçerli kanıt vardır, belge vardır, tanık vardır… Bir insanın özgürlüğü uyduruk iddialarla elinden alınıp hapse atılamaz!

Böyle hukuk olur mu?

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Adaletin üzerinde zaten siyasetin gölgesi var. Şimdi bu gölge “kara bulutlar” haline gelecek. İstenirse bu muğlak ve lastikli yasa maddesiyle binlerce insan yargılanıp mahkûm edilebilir.

Yasada “Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak saikiyle…” deniliyor.

Ne demek bu? Hangi eylemler, neler endişe ve korku yaratır? Bunun tarifi yok. İstedikleri sözü ya da eylemi bu maddeye sokup:

“Korku yarattı! Atın içeri!” diyebilirler.

Kafa böyle… Amaç yalnız medyaya değil, tüm topluma baskı yapmak, onları korkutmak, sindirmek ve ezmek!

İktidar ekonomideki ateşi söndürmeye çalışıp derin yoksulluğu önleyeceği yerde, bu yoksulluğa itiraz edenleri susturmak için kullanacağı bir “SOPA” hazırlıyor!

Keyfi, anlamsız, haksız, hukuksuz tutuklamalar zaten var, bu tasarı yasalaşınca ülkemiz neye dönecek, bir düşünün!

TEBESSÜM

Adalarımıza ne oldu?

Yunanistan'ın Ege denizinde el koyduğu 18 Türk adası ne oldu? Tamamen terk mi ettik? Bunu hiç sorup soruşturan, hakkımızı arayan yok!

Giresunlu meslektaşımız Seyfullah Çiçek bu konuda bir fıkra yolladı. Hazreti İsa'ya mal edilen bir fıkrayı bize adapte etmiş…

Bir toplantıda Türk yetkili, Yunan Savunma Bakanı'nın suratına durup dururken şiddetli bir tokat atar! Neye uğradığını şaşıran Yunan Bakan:

“Neden vurdun yaa? Ben sana ne yaptım ki?” diye inler. Bizim yetkili:

“Siz Lozan anlaşmasını çiğneyip Ege'deki adaları silahlandırmışsınız!” diye bağırır.

Yunan Bakan:

“Oooo…” der “Biz bunu 20 yıldır yapıyoruz… Ayrıca Ege'de sizin 18 adanızı da işgal edip orada mangal partisi bile yaptık! Aradan çok zaman geçti yahu! Neden kızıyorsun?”

Bizim yetkili öfkeli öfkeli bakarak:

“Olsun!” der “Ben bunu yeni duydum!”

GÜNÜN SÖZÜ

Ah adalet! Neredesin? Bu toplumun sana o kadar ihtiyacı var ki!