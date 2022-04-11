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“Sen önce aynaya bak!”

Anketler Cumhur İttifakı için bir alarm niteliğinde…

AKP ve MHP oylarında gözle görülür bir erime var.

İktidar o kadar büyük bir endişeye kapılmış olmalı ki, CHP'nin önderliğinde toplanan “Altılı masayı” dağıtmak için elinden geleni yapıyor, aklına geleni söylüyor…

Mesela, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Altılı masada PKK var!” dedi.

Altılı masa, CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşuyor. Fuat Oktay, bunların arasına PKK'lıların sızdığını iddia ediyor.

Belge var mı, kanıt var mı? Yok tabii ki! Fakat salla gitsin! “Nasıl olsa izi kalır” diye düşünüyor sanırım!

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Fuat Oktay'a en sert tepkiyi İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray göstererek ona şöyle yanıt verdi:

“Memur Cumhurbaşkanı Yardımcısı, çıkmış ‘Altılı masada PKK var' diyor. Sen başkasına iftirayı bırak, birlikte çalıştıklarının FETO ile ilişkilerini araştır.

PKK kanlı bir terör örgütüdür ama devlete girememiş, iç savaş çıkartmayı başaramamıştır. Devri iktidarınızda, ondan daha tehlikeli, devlete yerleştirilmiş ve 15 Temmuz'da hain bir kalkışma ile iç savaş provası yapmış bir terör örgütü ile aynı menzile yürüdüğünüzü söyleyen sizsiniz.

Bakanlar ve bürokratlar âdeta FETO Lideri'nin albümünden fırlamış gibiler! Sen önce aynaya bak!”

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Cumhurbaşkanı'nın kararıyla Tarım ve Orman Bakanı yardımcılığına atanan Ebubekir Gizligider'in, FETÖ Terör Örgütü'nün elebaşı Fethullah Gülen ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Bu atamayı Meclis'e taşıyan Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, FETO'nun siyasi ayağıyla ilgili çok çarpıcı sorular sordu.

“Gün geçmiyor ki, Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla atanan bakanların arasından FETO elebaşı ile fotoğrafı olmayan bir kişi bile çıkmamış olsun” diyen Aytun Çıray, halen görevdeki Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de Fethullah Gülen ile çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıktığını hatırlattı.

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Aytun Çıray, Milli Savunma Bakanlığı'nın üst düzey Bakan Yardımcıları arasında da FETÖ ile iltisaklıların bulunduğu şeklindeki iddialar üzerine Meclis'e bir soru önergesi vermişti.

Süre dolmasına rağmen bu önergeye henüz bir cevap yok!

Muhalefetin FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için verdiği bütün Meclis Araştırma Önergeleri reddedildi, yazılı soru önergeleri cevapsız bırakıldı.

Aytun Çıray “Son yapılan Ebubekir Gizligider'in atamnasıyla birlikte FETÖ ile mücadelenin bir propaganda söyleminden fazlası olmadığı ortaya çıkmış ve toplumun vicdanı kanamıştır” diyor.

Aytun Çıray'ın “FETÖ devlete yeniden yerleştiriliyor mu?” sorusuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ne cevap verecek? Yoksa, soruya sessiz mi kalacak? Bekleyelim, göreceğiz!

Gelen, gideni aratacak mı?

Tarım Bakanı Vahit Kirişçi “Bu ülkede aç ve açıkta kimse yok, herkesi doyuran bir tarımımız var” demiş.

Herkesi doyuran bir tarım ha?

– Bu yüzden mi 126 ülkeden tarım ürünleri satın alıyoruz?

– Bu yüzen mi Hollanda ve Bulgaristan'dan ayçiçeği…

– Fransa ve Danimarka'dan arpa…

– Rusya'dan buğday, pirinç ve mısır,

– Ukrayna'dan buğday…

– ABD'den pirinç, Kanada'dan mercimek…

– Meksika, Hindistan, Kanada ve Arjantin'den kuru fasulye…

– Meksika ve Hindistan'dan nohut ithal ediyoruz?

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Şaka değil, 126 ülke bize tarım ürünü satıyor.

Çiftçimize destek olacağı yerde, yabancı ülkelerden ithalat yaparak üreticileri ezen eski Tarım Bakanı Pakdemirli “Paramız var ki alıyoruz!” demişti… Yeni Bakan Vahit Kirişçi de mi aynı kafada?

O da mı “Paramız var ki, ithalat yapıyoruz” diye düşünüyor?

Savaş dünyayı sararsa, paramız olsa da gıda ürünü satın alamayız! Bu nedenle devlet olarak çiftçiye her türlü desteği sağlayıp, kendi kendimize yeter hale gelmemiz şart!

GÜNÜN SÖZÜ

Hayat, sürpriz çukurlar, derin kuyular ve hain tuzaklarla doldur!