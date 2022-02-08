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Şirketlere, belediyeye dokunamayanın gücü valiye yetti

Isparta, ilçe ve köyleri günlerce elektriksiz kaldı. İl merkezi dışındaki yerlerde sorun hâlâ çözülmüş değil. 250 bin nüfuslu Isparta elektriksiz, susuz, doğalgazsız bırakıldı. Bu olayın birinci derecede sorumlusu elektrik dağıtım şirketidir. Sorunun kaynağı da özelleştirme. Şirketlerin önceliği kâr olunca alt ve üst yapı yatırımlarını yapmıyor ve bu olaylar yaşanıyor. Cengiz ve Kolin şirketlerine, yolları bile açamayan AKP'li belediyeye karşı sessiz kalan iktidar, halkın gazını almak için Vali Ömer Seymenoğlu'nu görevden alabilir. Nitekim dünün “Son dakika” haberi Vali'nin “Geçici” olarak görevden alındığına ilişkindi.

İçişleri Bakanı'nın hemşerisi, Trabzon'un köklü ailesine mensup Vali Seymenoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Vali Bey'e geçmiş olsun. O canıyla uğraşırken, evinde zorunlu olarak dinlenirken görevden almak da ne oluyor? Hele bekleyin bakalım… İlde deneyimli vali yardımcıları olmasına karşın, eski Samsun Valisi Osman Kaymak, Isparta Valiliği'ne vekalet etmeye başladı. Hemen belirtelim. Kaymak'ın, daha önce görev yaptığı illerde başarılı, dürüst ve devletin valisi olmaya özen gösteren bir isim olduğu bilinir. Zaten onun görevden alınması hataydı. Ama siyasete kurban edilmişti.

ADIM ADIM GELDİ

Nasıl oluyor Isparta'ya 20 kilometre uzaklıkta olan Burdur ilinde de aynı ölçüde kar yağmasına rağmen orada bir sorun yaşanmıyor da, Isparta günlerce elektriksiz bırakılıyor. Şu olay, CHP'li bir belediye başkanının görevde olduğu ilde yaşanmış olsaydı, kıyamet koparılırdı. AKP'li başkanın görevde olduğu ilde yaşanınca iktidara yakınlığı ile bilinen yayın organlarının da sanki elektriği kesilmiş gibi sessizliğe gömüldü. Ortada bir beceriksizlik, ihmal varsa bunların üzerine parti, dağıtım şirketi ayrımı gözetilmeden gidilmesi gerekiyor.

MHP'li Yusuf Ziya Günaydın, AKP'li belediye başkanına araç-gereçleri alınmış, karla nasıl mücadele edeceği öğretilmiş deneyimli personel devretmişti. Ancak, siz deneyimli personeli başka yerlere naklederseniz, hava durumunu dikkate alıp karla mücadele araçlarını uygun yerlere konumlandırmazsanız, yaklaşan tehlikeyi görmeniz, buna göre hazır olmanız gerekir…

HAVADA YAKALAYACAKSIN

Geçmişte de o araçlar vardı. Şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan asfalt şantiyesinden araçlar merkeze getiriliyor, kar yağmaya başladığı andan itibaren çalışmaya başlıyordu. Yani karı daha havadayken yakalayacaksın. Üstelik aynı araçlar karlı günlerde üç vardiya olarak kullanılıyordu. Örneğin 7 greyderiniz üç vardiya çalıştırılınca 21 greyder varmış gibi kullanılıyordu.

Bu kez kar yağdı, ancak şantiyede bulunan araçların bir kısmı, kar lastiği yenilenmediği için merkeze getirilemedi. Kar kalınlaştıkça temizlemek de zor oluyor. Kar, soğuk elektrik tellerinin buz tutmasına, ağırlaşmasına da yol açtı. Bu arada zamanında harekete geçilmediği için ilçe ve köy yolları da kapandı.

BAŞKA İLLERDEN DESTEK

Günler geçti, Isparta Belediyesi şehir içinde bile yolları açamadı. Afyon, Denizli ve Konya'dan araç-gereç desteği geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi 10 bin kişiye sıcak yemek verebilmek için araç-gereç ve ekiplerini gönderdi. Tabi böyle günlerde parti ayrımı hiç yapılmadan dayanışma içinde olunması gerekiyor. Isparta'da vatandaşımızın çektiği sıkıntıyı hepimiz yüreğimizde duymalıyız.

Oysa, araç-gereç yönünden Isparta Belediyesi o illere destek verecek durumdaydı. Bakan'ın yaptığı açıklamaya bakmayın. Şu saatte bile ilçe ve köylerin bazılarında hâlâ elektrik yok. Elektrik iletim hatlarının zayıf olduğu ortaya çıktı. Bunun için yatırım gerekiyor.

İŞTE EKSİKLİKLER

Isparta'nın elektrik dağıtımını Limak-Cengiz ve Kolin şirketleri almıştı. Daha sonra Limak ortaklıktan çekildi. Cengiz ve Kolin şirketlerini bir bürokratın, eleştirmesi mümkün mü? Isparta'da elektrik hatlarıyla ilgili yapılması gerekenlerin de yapılmadığı anlaşıldı. Peki eksiklilik ne, sıralayayım:

1- Dağıtım şirketi, yerleşim birimlerinde hattın kopmasına karşın ikinci, hatta üçüncü hat çekmesi gerekir. Örneğin, A ilinden, bir ilçeye çekilen elektrik iletim hattı koparsa, o ilçe elektriksiz kalır. Benzer bir olay yaşanmaması, yaşandığında hemen giderilmesi için mutlaka yedek hat olması gerekirken, Isparta'da olmadığı anlaşıldı.

2- SCADA olarak bilinen otomasyon sistemi de son derece önemlidir. Bu sistem, hangi elektrik hattından elektrik gittiğini, hangisinden gitmediğini izler. Isparta'da bu sistem çalışmadığı için mevcut ekiplerin arıza bölgesine sevk edilmesi, koordinesi büyük ölçüde aksadı. Kırsal bölgelerdeki yolların kapalı olması da işleri daha da zorlaştırdı.

3- Dağıtım şirketinin kendi ekipleri ve yardıma gelen şirketlerin arızaya müdahalesi gecikti. Bu durum uzun süreli sorun yaşanmasında etkili oldu.

Evinde tedavi gören Vali Ömer Seymenoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dağıtım şirketlerine, AKP'li belediye başkanına dokunamayan, eksiklikleri gidermesini sağlayamayanların gücü valiye yetti.