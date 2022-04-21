Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Türkiye’ye göç füzesi fırlatıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir ay önceki görüşünü ters yüz eden Suriyeli göçmenlerle ilgili sarfettiği “Onurlu, güvenli geri göndereceğiz” sözü, ülkeye akın eden yabancı sığınmacıların ülke nüfusuna oranı yüzde 10'a yaklaştığında geldi.

Göç dalgasının ortaya çıkardığı ekonomik-sosyal sorunlar, seçimler yaklaşırken farkedildi!

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İktidar; son 10 yıldır Türkiye'nin demografisini değiştiren “Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Misafirlerin” ağırlaşan faturası ile hesaplaşmaya yeni başlıyor.

“Otobüslere koyup gönderelim” diyenlerle, “Vatandaşlık verelim” diyenler arasında gidip gelen Suriyeli göçmen stratejisine ilişkin net tanımını Avrupa yapıyor:

Savaştan kaçan Suriyeliler Türkiye'de depolanıyor…

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önceki gün, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapanlarla ilgili bilgi verdi:

“Yaklaşık 2.5 milyon Türkiye'ye girmek isteyen kaçak göçmen engellendi. Türkiye'de de yaklaşık 1 milyon 100 bini aşkın kaçak göçmen yakalandı. 330 bini yurtdışına gönderildi. Yaklaşık 700 bine yakın kaçak göçmen son 5 yılda Türkiye'den Avrupa'ya geçti.”

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490 bin Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü de belirten Soylu, 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiğini söylüyor.

2016 yılından bugüne kadar 19 bin 336 Suriyeli “asayiş sorunlarından” ötürü sınır dışı edilmiş.

Son 7 yılda bu yaklaşık 20 bin kişi hangi suçlara karıştı mesela…

Soygun, cinayet, tecavüz, yaralama, işgal vs…

Ya da kaç kişi, kaç aile, kaç çocuk, kaç işletme bu asayiş olaylarından mağdur oldu?

Kaç kişinin maddi mağduriyeti devlet tarafından karşılandı?

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Mahallelerde, işyerlerinde insanlık dramları yaşanıyor.

Türkiye'ye sığınan Suriyeliler “güvencesiz işlerde” ucuz iş gücü deposu.

Ne geçiciler, ne de misafir…

Enflasyon altında ezilen Türkiye katmerli yoksulluk yaşıyor.

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Suriyeli sığınmacıların 1 milyon 740 bini çocuk ve bunların 400 binden fazlası okula gidemiyor.

Ailelerinin geçimini sağlamak için sokaklarda dilencilik yapıyorlar, sağlıksız koşullarda ayakkabı ve tekstil atölyelerinde çalıştırılıyorlar.

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Eğitim alanında faaliyet gösteren Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Bir Arada Yaşarız Eğitim Toplumsal Araştırmalar Vakfı (BAYETAV), Aydın Doğan Vakfı, Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı'ndan oluşan “Öğretmen Ağı” ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (SEÇBİR) yayımlanan “Ders Kitaplarında Mülteciler: Mazlum, Muhtaç, Misafirlerimiz Raporu” acıma değil, hak temelli yaklaşımlara pencere açıyor.

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CHP Milletvekili Özgür Karabat, 2014-2022 yılları arasında üçüncü ülkelere toplam 18 bin 599 Suriyeli yerleştirildiğini açıkladı.

Suriyeli göçmenleri kabul eden 17 ülke içinde Kanada birinci sırada.

7 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (BMMYK) 6 bin 562 Suriyeli Kanada'ya yerleştirildi.

Yine Kanada'ya 2 bin 645 Suriyeli ise doğrudan gitti.

ABD 4 bin 165, İngiltere 2 bin 601, Norveç 1.926 Suriyeliyi kabul ederken diğer ülkeler 174 ile (gülebilirsiniz) 1 arasında Suriye vatandaşını kabul etmiş.

Fransa'nın kabul ettiği o 1 Suriyeliyi benim gibi sizin de merak ettiğinizi düşünüyorum.

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18 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB Zirvesi'nden “Yunan adalarından Türkiye'ye iade edilen her bir Suriyeli için Türkiye'den bir diğer Suriyeli AB'ye yerleştirilecek” kararı çıkmıştı.

AB Adalet ve İçişleri Konseyi toplantısı kararlarında yer alan taahhütlerden kalan 18 bin Suriyelinin yerleştirilmesi öngörüldü.

Aynı anlaşmada yer alan “Daha fazla yeniden yerleştirme ise ilave en fazla 54 bin kişiye kadar gönüllülük esasına dayanan benzer bir düzenleme aracılığıyla gerçekleştirilecektir” maddesi kağıt üzerinde kaldı.

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Afganistan, Irak, Libya, Mısır, Tunus, Suriye ve Ukrayna'da yaşananlar “stratejik silah olarak göç mühendisliği” yapıldığına ilişkin kuşku götürmez veriler ortaya çıkarıyor.

Dünyada en fazla göç alan ülkenin Türkiye olması rastlantı olamaz.

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Göçlerin etkisiyle konut fiyatlarındaki aşırı yükselmeden dolayı barınma sorunu yaşayan Kanada, geçtiğimiz günlerde yabancıya konut satışını yasaklama kararını gündemine aldı.

Türkiye 2018 yılında ne yaptı? Türk vatandaşlığı için istenilen 1 milyon dolar bedeli küt diye 250 bin dolara çekti.

400 bin dolara çıkarma hazırlıkları yapılıyormuş.

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Türkiye, Suriyeli göçmenlerin toplumsal yaşamı belirlemesinin önüne geçecek, eşitlik ve hak temelinde “uyum” ve “yönetim” mekanizmalarını devreye almak zorunda.

18 Mart Mutabakatı'ndan çıkarak ilk adımı atabilir.

1 Eylül 2016'da “Ev Sahibi Ülke Anlaşması” imzaladığımız BM Mülteci Örgütü (UNHCR) ile siyasi bir tercih olarak zayıflatılan işbirliğini güçlendirmeliyiz.