PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dilekçe verirseniz ikramiye farkı alamazsınız

Kamuda 30 yıl 4 ay hizmetim var. Derece/kademem 1/4, ek göstergem 2200. Lisans mezunuyum. 14 Eylül 2022 tarihinde 65 yaştan re'sen emekli olacağım. Bana “dilekçe ver” diyorlar ama vermek istemiyorum. Vermeli miyim yoksa vermeden kurumun re'sen emekli etmesini beklemeli miyim ya da nasıl bir dilekçe vermeliyim? Ender K.

Emekli aylığı açısından, emeklilik için dilekçe verip emekli olmak ile hiç dilekçe vermeden yaş haddi sebebiyle re'sen emekli olmak arasında herhangi bir avantaj ya da dezavantaj söz konusu değil. Emekli ikramiyesi açısından ise durum farklı.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenlere, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda artış meydana gelirse, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle hesaplanacak ikramiye farkı ödenir. Aylığa hak kazanılan tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da ayrıca ödenir.

Yasanın tanıdığı bu haktan (ikramiye avantajından) yararlanabilmeniz için emeklilik talebinde bulunmamalısınız. Aksi halde emeklilik işleminiz, talebiniz üzerine başlatılır ve istekle emekli sayılırsınız. Bu durumda da ikramiye farkı alamazsınız.

Ancak “14.09.2022 tarihinde 65 yaşımı doldurduğumda yaş haddinden re'sen emekliye sevk edileceğimden, işlemlere esas olmak üzere banka ve hesap bilgilerim aşağıdadır.” şeklinde bir dilekçe verebilirsiniz. Böylece yaş haddinden re'sen emekliye sevk edilmek üzere işlemlerinizin başlatılması için kurumunuzu uyarmış olursunuz.

2000 öncesi emekli aylığı bağlama oranı

13.07.1999 tarihinde 8.026 prim günüyle, 14925 gösterge ve 1/5 derece/kademe ile emekli oldum. Aylık bağlama oranım niye 62.50? 2000 öncesi 65 diyor, bana 62.50 bağlandı. Aykut K.

2000 yılı öncesinde SSK emekli aylığının hesaplanmasında uygulanan gösterge ve katsayı sistemine göre, aylık bağlama oranın tespitinde; emekli aylığı gösterge tablosundan hesaplananlar için yüzde 60, üst gösterge tablosundan hesaplananlar için ise derece ve kademesine göre yüzde 50 ila 59 arasında belirlenmiş olan taban aylık bağlama oranı esas alınıyordu. Bu şekilde belirlenen taban aylık bağlama oranı 5000 prim günü için olup, emeklilik başvuru tarihi itibarıyla 5000 günden sonraki her 240 gün için yüzde 1 artırılıp, 5000 günden az olan her 240 gün için yüzde 1 eksiltiliyordu. 240 günden arta kalan gün için ise hesaplama yapılmıyordu. Ayrıca sigortalı kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonraki her tam yaş için yüzde bir artırılıyordu.

Emekli aylığınız üst gösterge tablosundan hesaplanmış. Emekli olduğunuz tarihte yaşınız 55'den büyük olmadığından, taban aylık bağlama oranınıza 5000 günü aşan 3026 gün için 12 puan eklenir, 240 günden arta kalan prim günü için hesaplama yapılmaz.

14925 olan göstergenize göre derece/kademeniz 1/5, buna göre taban aylık bağlama oranınız yüzde 50,5; toplam aylık bağlama oranınız (50,5+12)= 62,5 olur. Sonuç itibarıyla aylık bağlama oranınız doğru.